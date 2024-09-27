Несмотря на войну, киноиндустрия нашей страны продолжает развиваться и получать мировое признание. О новых украинских сериалах, которые можно посмотреть за выходные – расскажет Кино 24.

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"Кукушки"

В центре сюжета – три сестры, которые на протяжении лет не поддерживают связь. Галина работает дизайнером одежды и покоряет столицу своим непревзойденным стилем. Валентина имеет крепкий характер, который помогает ей заниматься боксом и тренировать других людей. Оксана преподает в школе и всегда старается быть честной с собой. Впрочем, обычная жизнь сестер неожиданно меняется после смерти их матери. Женщины возвращаются в родительский дом в селе Борщ, где будут жить под одной крышей и пытаться восстановить теплые отношения.

"Кукушки": смотрите трейлер онлайн

"Перевозчица"

В 2014 году Лидия и Дмитрий выехали из родного Луганска, который оккупировали россияне. Супруги решили основать благотворительный фонд "Украинская семья", чтобы помочь всем переселенцам, которым пришлось покинуть свой дом. С началом полномасштабного вторжения Лидия начинает возить людей на своей машине в разные города. На протяжении всех серий пассажиры рассказывают собственные истории, сквозь которые простирается главная сюжетная линия. На самом деле Лидия тайно занимается расследованием гибели своей сестры в Луганске и незаконной деятельности своего мужа Дмитрия. Главная героиня еще не знает, какие сюрпризы подготовит ей судьба в ходе раскрытия тайн.

"Перевозчица": смотрите трейлер онлайн

"Здесь и сейчас"

После выпускного четыре подруги – Лара, Юля, Сусанна и Элька – мечтают о взрослой жизни и обсуждают свое будущее. Каждая из девушек желает себе разной судьбы – от скорой смерти до счастливой семьи. Однако все героини соглашаются, что жить стоит сейчас и не надо ничего откладывать на потом. Через несколько лет женщины поймут ценность жизни, преимущество любви перед славой и важность борьбы за справедливость.

"Здесь и сейчас": смотрите трейлер онлайн

Эти сериалы вы сможете довольно быстро посмотреть вместе с друзьями или семьей. Двух дней вполне достаточно, чтобы уделить внимание предложенным лентам и насладиться уютными вечерами.