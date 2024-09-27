Попри війну, кіноіндустрія нашої країни продовжує розвиватися та здобувати світове визнання. Про нові українські серіали, які можна переглянути за вихідні – розповість Кіно 24.

Цікаво У трійці лідерів за переглядами: новий серіал на Netflix, який варто подивитися цього вечора

"Зозулі"

У центрі сюжету – три сестри, які протягом років не підтримують зв'язок. Галина працює дизайнеркою одягу та підкорює столицю своїм неперевершеним стилем. Валентина має міцний характер, який допомагає їй займатися боксом і тренувати інших людей. Оксана викладає у школі та завжди намагається бути чесною з собою. Втім, звичайне життя сестер несподівано змінюється після смерті їх матері. Жінки повертаються до батьківської хатини в селі Борщ, де житимуть під одним дахом і намагатимуться відновити теплі стосунки.

"Зозулі": дивіться трейлер онлайн

"Перевізниця"

У 2014 році Лідія та Дмитро виїхали з рідного Луганська, який окупували росіяни. Подружжя вирішило заснувати благодійний фонд "Українська сім'я", щоб допомогти усім переселенцям, яким довелося покинути свій дім. З початком повномасштабного вторгнення Лідія починає возити людей на своїй автівці у різні міста. Протягом усіх серій пасажири розповідають власні історії, крізь які простягається головна сюжетна лінія. Насправді ж Лідія таємно займається розслідуванням загибелі своєї сестри у Луганську та незаконної діяльності свого чоловіка Дмитра. Головна героїня ще не знає, які сюрпризи підготує їй доля в ході розкриття таємниць.

"Перевізниця": дивіться трейлер онлайн

"Тут і тепер"

Після випускного чотири подруги – Лара, Юля, Сусанна та Елька – мріють про доросле життя й обговорюють своє майбутнє. Кожна з дівчат бажає собі різної долі – від скорішої смерті до щасливої родини. Однак усі героїні погоджуються, що жити варто зараз і не треба нічого відкладати на потім. Через кілька років жінки зрозуміють цінність життя, перевагу кохання перед славою та важливість боротьби за справедливість.

"Тут і тепер": дивіться трейлер онлайн

Ці серіали ви зможете доволі швидко подивитися разом з друзями чи родиною. Двох днів цілком достатньо, щоб приділити увагу запропонованим стрічкам і насолодитися затишними вечорами.