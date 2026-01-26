В материале 24 Канала читайте о 2 новых украинских сериалах, которые стоит посмотреть. Они не займут много времени, ведь имеют всего 1 сезон и несколько серий, но точно вам понравятся.

Какие украинские сериалы 2026 года стоит посмотреть?

"Тихая Нава"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.9/10

События сериала разворачиваются в маленьком городке Тихая Нава, куда однажды приезжает молодой юрист из Киева Адам Юшкевич. Главный герой берется за расследование ряда жестоких преступлений.

Все началось летом 2018 года. Адам и его невеста Инна отдыхали в Тихой Наве. После ссоры девушка отправилась искать любимого, но стала жертвой изнасилования. Полиция проявляет равнодушие к совершенному преступлению, а под подозрение Инны попадает сам Адам. Влюбленные расходятся, но парень собирается раскрыть дело.

Впоследствии в городе происходит изнасилование и убийство. Так, Адам вступает в борьбу с правоохранителями и властью, которые пытаются скрыть преступление, фальсифицируя доказательства и запугивая жертв.

"Тихая Нава": смотрите онлайн трейлер сериала

"Похищенная на Рождество"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 4

: 4 Рейтинг IMDb: –

Это история о Кристине Малышенко, которая работает в строительной компании. Неожиданно женщину похищает Матвей. Он надеялся, что получит выкуп за жену застройщика, но все пошло не по плану.

Матвей сразу пожалел о своем поступке, поэтому стремится как можно быстрее вернуть Кристину домой, но женщина этого не хочет. Похищение может стать для нее шансом на новую жизнь.

Мужчина рассказывает своей пленнице, что совершил преступление, ведь застройщик испортил его жизнь. После этого Кристина решает не сообщать о похитителе полиции, а помочь ему добиться справедливости.

"Похищенная на Рождество": смотрите онлайн трейлер сериала