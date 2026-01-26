У матеріалі 24 Каналу читайте про 2 нові українські серіали, які варто подивитися. Вони не займуть багато часу, адже мають всього 1 сезон і кілька серій, але точно вам сподобаються.

Які українські серіали 2026 року варто подивитися?

"Тиха Нава"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.9/10

Події серіалу розгортаються у маленькому містечку Тиха Нава, куди одного разу приїжджає молодий юрист із Києва Адам Юшкевич. Головний герой береться за розслідування низки жорстоких злочинів.

Усе почалося влітку 2018 року. Адам та його наречена Інна відпочивали у Тихій Наві. Після сварки дівчина відправилася шукати коханого, але стала жертвою зґвалтування. Поліція виявляє байдужість до скоєного злочину, а під підозру Інни потрапляє сам Адам. Закохані розходяться, але хлопець збирається розкрити справу.

Згодом у місті стається зґвалтування та вбивство. Так, Адам вступає у боротьбу із правоохоронцями та владою, які намагаються приховати злочин, фальсифікуючи докази й залякуючи жертв.

"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Викрадена на Різдво"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 4

: 4 Рейтинг IMDb: –

Це історія про Христину Малишенко, яка працює у будівельній компанії. Несподівано жінку викрадає Матвій. Він сподівався, що отримає викуп за дружину забудовника, але все пішло не за планом.

Матвій одразу пошкодував про свій вчинок, тому прагне якнайшвидше повернути Христину додому, але жінка цього не хоче. Викрадення може стати для неї шансом на нове життя.

Чоловік розповідає своїй полонянці, що скоїв злочин, адже забудовник зіпсував його життя. Після цього Христина вирішує не повідомляти про викрадача поліції, а допомогти йому добитися справедливості.

"Викрадена на Різдво": дивіться онлайн трейлер серіалу