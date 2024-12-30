Романтическая история, которая растопит сердце: мини-сериал, который можно посмотреть за новогоднюю ночь
Уже следующей ночью мы будем встречать Новый 2025 год. Независимо от того, будете ли вы прижиматься к близким людям, будете ли с компанией друзей или будете праздновать в одиночестве – интересный контент в новогоднюю ночь не помешает.
В эти праздничные дни рекомендуем посмотреть короткий сериал "Дэш и Лили". Он создаст особую атмосферу в этот Новый год, пишет 24 Канал.
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"Дэш и Лили" – это американская романтическая комедия. В главных ролях такие актеры как Остин Абрамс, Мидори Фрэнсис, Данте Браун, Трой Ивата.
Сериал рассказывает о студентке Лили и парне Дэша. Лили – оптимистичная и амбициозная девушка, которая ежегодно с нетерпением ждет рождественские праздники. Она решает начать эксперимент и оставляет на книжной полке своей любимой библиотеки красный блокнот. Лили надеется, что следующий человек ей ответит.
Пессимист и циник Дэш вообще не интересуется Рождеством и праздниками. Однако он находит блокнот и решает ответить девушке. Теперь Лили и Дэш обмениваются сообщениями через обычный блокнот, оставляя его в разных местах Манхэттена.
После многих признаний о своих заботах, надеждах и страхах, каждый из них понимает, что между ними нечто большее, чем просто переписка. Однако решиться на встречу кажется не такой простой задачей.
"Дэш и Лили": смотрите трейлер онлайн
Фильм полон праздничным настроением и теми мелочами, что делают праздники магическими. Главные герои очаровывают зрителя своей искренностью и отзывчивостью. Драматичность и интересная история делают "Дэш и Лили" идеальным выбором для тех, кто хочет посмотреть что-то легкое и вдохновляющее.
Среди других вариантов мини-сериалов, которые можно посмотреть в новогоднюю ночь, на любой вкус:
- "Оленя"
- "Великолепная пара"
- "11.22.63"
- "Никто этого не хочет"
- "Почему женщины убивают?"
- "Нормальные люди"
- "Ход королевы"
- "Я – Надежда"
- "Поймать Кайдаша"
- "Век Якова".