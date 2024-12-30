24 Канал подготовил подборку фильмов, которые можно посмотреть в период новогодних праздников. Эти ленты не оставят равнодушными.

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"Адская хоругвь, или Рождество Казацкое"

В фильме, где соединилась магия и герои украинских легенд рассказывает о событиях в эпоху Запорожской Сечи. Черт заключает пари со святым Петром: он должен продержать казака Семена в аду до Рождества. Если ему это удастся – все казаки погибнут навеки. Чтобы Семен вышел из ловушки, он должен воспитать малых капризных чертят.

"Адская хоругвь, или Рождество Казацкое": смотрите трейлер онлайн

"Собрание ОСМД"

Новая украинская комедия со звездным актерским составом рассказывает о жителях многоквартирного дома, которые собираются вместе, чтобы обсудить покупку генератора для всех. На собрании всегда идут оживленные дискуссии, а особенно, когда приходится решать – кому важнее быть со светом во время отключений.

"Собрание ОСМД": смотрите трейлер онлайн

"Щедрик"

В центре сюжета – украинская, польская и еврейские семьи, которые оказываются в оккупации и страдают от давления. Во время войны они живут одной семьей и надеются на заильнення. В отчаянии украинская девочка София хочет примирить весь мир. Она надеется, что ей удастся это сделать благодаря рождественскому "Щедрику".

"Щедрик": смотрите трейлер онлайн

"Памфир"

События ленты происходят в карпатском селе около границы с Румынией. Подростки готовятся праздновать Маалнку и делают различные маски. Тем временем домой возвращается бывший контрабандист Памфир, где его ждали жена и сын. Теперь он хочет зарабатывать деньги по-честному, однако криминальное прошлое не готово его отпускать.

"Памфир": смотрите трейлер онлайн

Кроме этих фильмов, в прокат 1 января выйдет еще одна новогодняя премьера – "Поезд в 31 декабря". Желающие смогут посмотреть этот фильм на зимних выходных.