В эти праздничные дни рекомендуем посмотреть короткий сериал "Дэш и Лили". Он создаст особую атмосферу в этот Новый год, пишет 24 Канал.

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"Дэш и Лили" – это американская романтическая комедия. В главных ролях такие актеры как Остин Абрамс, Мидори Фрэнсис, Данте Браун, Трой Ивата.

Сериал рассказывает о студентке Лили и парне Дэша. Лили – оптимистичная и амбициозная девушка, которая ежегодно с нетерпением ждет рождественские праздники. Она решает начать эксперимент и оставляет на книжной полке своей любимой библиотеки красный блокнот. Лили надеется, что следующий человек ей ответит.

Пессимист и циник Дэш вообще не интересуется Рождеством и праздниками. Однако он находит блокнот и решает ответить девушке. Теперь Лили и Дэш обмениваются сообщениями через обычный блокнот, оставляя его в разных местах Манхэттена.

После многих признаний о своих заботах, надеждах и страхах, каждый из них понимает, что между ними нечто большее, чем просто переписка. Однако решиться на встречу кажется не такой простой задачей.

"Дэш и Лили": смотрите трейлер онлайн

Фильм полон праздничным настроением и теми мелочами, что делают праздники магическими. Главные герои очаровывают зрителя своей искренностью и отзывчивостью. Драматичность и интересная история делают "Дэш и Лили" идеальным выбором для тех, кто хочет посмотреть что-то легкое и вдохновляющее.

Среди других вариантов мини-сериалов, которые можно посмотреть в новогоднюю ночь, на любой вкус: