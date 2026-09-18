Как сообщает 24 Канал, в феврале 2027 года в украинский прокат выйдет новый фильм режиссера "Жена и пес". "Киномания" уже представила официальный украинский тизер картины.

Что будет в фильме "Жена и пес"

В центре сюжета – влиятельная семья Фербенков. Ее глава Малкольм Фербенк решает уйти из дела и передать свою империю одному из детей.

Претендентов двое: Флоренс, которая годами была правой рукой отца, и Гидеон, только что вышедший из тюрьмы. И если кто-то надеялся на спокойное семейное обсуждение за ужином – это все-таки фильм Гая Ричи.

Гидеон не соглашается с решением отца и обещает отомстить сестре. Флоренс в ответ нанимает своим телохранителем тихого конюха Шона. Правда, очень скоро выясняется, что "тихий конюх" когда-то был одним из самых влиятельных криминальных боссов Англии.



"Жена и пес": смотреть трейлер

Кто сыграет в новом фильме Гая Ричи

Актерский состав здесь такой, что билеты можно было бы продавать еще до появления сюжета.

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Главные роли исполнили Бенедикт Камбербэтч, Розамунд Пайк и Энтони Хопкинс. Также в фильме снялись Джеймс Нортон, Падди Консидайн, Космо Джарвис и Пип Торренс.

Для режиссера "Карты, деньги, два ствола", "Большого куша" и "Джентльменов" это еще одна история на хорошо знакомой территории – криминал, деньги, борьба за власть и люди с прошлым, о котором лучше бы не спрашивать.

Также скоро в украинский прокат выйдет новый фильм с Томом Крузом.