Эти когда-то гражданские люди давно уже стали военными профессионалами, но история не простит нам, если не будет зафиксировано без умолчаний и украшений момент национального действенного единения. Узнайте, когда состоится премьера ленты и что известно о создании фильма.

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Новый документальный фильм "Любители": что известно о ленте

Вы увидите войну их глазами: от первого решения взять в руки оружие до боев, смертей, оптимизма, силы, боли и нежности. Увидите, как шаг за шагом "мирные" становились Воинами.

Авторы фильма сознательно не выбирали героев по критерию участия в знаменитых боях и определяющих событиях войны. Героем является каждый, кто решился взять в руки оружие в дни решения судьбы украинской нации.

Время идет и много драгоценных подробностей теряется, так устроена человеческая память. Герои "перерастают" себя тогдашних, они уже далеко не "любители", а опытные воины. Но мы убеждены, что для истории важно сохранить нецензурированную версию событий. Показать не нынешних профессионалов, а тогдашних начинающих любителей,

– делится один из авторов фильма Максим Курочкин.



Фильм "Любители" / Кадр из фильма

Съемочная группа пыталась зафиксировать уникальное состояние, в котором находилось украинское общество зимой и весной 2022. Что и подчеркивает название фильма. Авторы "Любителей" не редактировали то, как хотят видеть себя герои, не диктовали им в какой одежде им быть и на каком языке общаться.

Съемки фильма "Любители"

Фильм "Любители" был создан за счет продюсеров. Общий бюджет ленты составил примерно 2 миллиона гривен. Кроме трансляции на каналах СТБ и НВ, Офис Украинского Продюсерского Центра ведет переговоры с ОТТ-платформами, международными дистрибьюторами и Общественным.

Съемки происходили в конце 2022 года. Когда украинское общество было в состоянии мобилизации всех своих сил, когда регулярные ракетные атаки и блэкауты сочетались с ощущением сохраненной государственности Украины. Кроме этой фиксации исторического момента, фильм "Любители" может стать для зрителя поддержкой и источником силы в минуты важного жизненного выбора,

– рассказал Владимир Бородянский.

Продюсеры фильма планируют передать весь массив в Институт национальной памяти, он станет основой для работ будущих кинематографистов, материалом для историков.

Премьера состоится 23 февраля 2024 в 22:00 на телеканале СТБ и 24 февраля на платформе НВ.