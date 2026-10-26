Ди Каприо и Лоуренс сыграют супругов: что известно о новом загадочном фильме Скорсезе

Мартин Скорсезе, похоже, решил, что двух голливудских суперзвезд для нового фильма недостаточно. Поэтому к Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс присоединилась еще и известная певица.

34-летняя британская певица Charli XCX получила эпизодическую роль в новом фильме Мартина Скорсезе "Что происходит ночью". Как сообщает Variety, артистка появится на экране вместе с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, которые сыграют супругов.

Что известно о новом фильме Скорсезе

Фильм станет экранизацией одноименного романа Питера Кэмерона 2020 года. По сюжету, американская супружеская пара отправляется в заснеженный европейский городок, чтобы усыновить ребенка. Однако после заселения в загадочный отель их жизнь превращается в настоящий психологический кошмар. Странные обитатели, непонятные события и постепенная потеря чувства реальности заставляют героев сомневаться буквально во всем.

Дженнифер Лоуренс / Фото Getty Images



Помимо Ди Каприо и Лоуренс, в фильме снимутся Мадс Миккельсен, Патриция Кларксон и Джаред Харрис.

Какую именно роль сыграет Charli XCX, пока держат в секрете. Интересно, что певица в последнее время активно покоряет киноиндустрию. Она уже появилась в фильмах "100 ночей героя", "Лицо смерти" и "I Want Your Sex", а также создала саундтрек к новой экранизации "Бурного перевала". Съемки "Что происходит ночью" начались в марте 2026 года, однако дату премьеры пока не объявили.



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