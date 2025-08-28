Фильм основан на романе 1981 года "Война супругов Роуз". Кино 24 подробнее расскажет о свежей ленте, сюжет и первые отзывы критиков.

Роман Уоррена Адлера "Война супругов Роуз" уже экранизировали – в 1989 году вышла одноименная лента. В апреле 2024 года произведение решили переосмыслить. Тогда же объявили о том, что Бенедикт Камбербэтч и Оливия Колман сыграют главные роли и одновременно выступят продюсерами.

Также в актерский состав вошли Энди Семберг, Кейт Маккиннон, Элисон Дженни, Белинда Бромилоу,Шути Гатва и другие.

О чем сюжет фильма?

Супруги Айви и Тео кажутся идеальными: успешные карьеры, любовь, лучшие дети и планы на счастливое будущее. Однако за фасадом их легкой жизни назревает буря и совсем нелегкие времена, что начинают разрушать безупречную картинку их реальности.

На самом деле между Айви и Тео – серьезное соперничество и конкуренция. Когда профессиональная карьера мужчины начинает стремительно падать, а амбиции Айви взлетают, скрытые обиды выходят наружу. А конфликт вспыхивает с бешеной силой.

"Война супругов Роуз": смотрите трейлер онлайн

Реакция критиков

IMDb – 7,0/10

Rotten Tomatoes – 65%

Metacritic – 61/100

О римейке "Война супругов Роуз" отзываются по-разному. Среди критических моментов – странные шутки, большое количество второстепенных персонажей и скучный сценарий, особенно по сравнению с первым фильмом. У Variety отметили, что химии между Колман и Камбербэтчем заметно не хватает.

В то же время критики с позитивом отмечают актерский состав и их замечательную игру, резкие и едкие реплики главных героев и интересная динамика между ними.

Фильм однозначно понравится фанам черных и остроумных комедий о браке и отношениях и зрителям, которые ценят сатирическое изображение современных супругов с острым юмором.