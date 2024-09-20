Фильм "Его три дочери" вышел на Netflix сегодня, 20 сентября. Кино 24 расскажет, что надо знать о ленте, и стоит ли ее смотреть.

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О чем рассказывает фильм "Его три дочери"

Отец трех дочерей и работник правительства Нью-Йорка живет в съемной квартире на Манхэттене. Когда Винсент становится на последний этап борьбы с раком, отправляясь на лечение в хоспис, поддержать его приезжают три дочери.

Квартира отца становится их крепостью, где они могут собраться и вспомнить свое детство. Борьба их характеров и принципов происходит не с целью получить наследство папы, а воссоединиться и примириться через воспоминания.

События фильма почти все время происходят в одном помещении – квартире отца. Но умелый взгляд оператора сумел сделать из ограниченного пространства место, где в разных уголках бушуют разные обстоятельства.

"Его три дочери": смотрите трейлер онлайн

Главные роли в фильме сыграли Кэрри Кун, Наташа Лион и Элизабет Олсен. Джей О. Сандерс сыграл Винсента.

Реакция критиков

IMDb: 7.5

Rotten Tomatoes: 98/100

Metacritic: 84/100

Рецензенты характеризуют фильм теплым как одеяло. Отмечают игру трех актер, которую называют исключительной.

Критики особо отмечают концовку фильма – примерно последние 15 минут. Это то, что смогло выделить ленту среди стандартных осенних фильмов и сделать шаг к статусу – произведение искусства.