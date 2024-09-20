Фільм "Його три доньки" вийшов на Netflix сьогодні, 20 вересня. Кіно 24 розповість, що треба знати про стрічку, й чи варто її дивитися.

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Про що розповідає фільм "Його три доньки"

Батько трьох доньок та працівник уряду Нью-Йорка живе в орендованій квартирі на Манхеттені. Коли Вінсент стає на останній етап боротьби з раком, вирушаючи на лікування в хоспіс, підтримати його приїжджають три доньки.

Квартира батька стає їхньою фортецею, де вони можуть зібратися та згадати своє дитинство. Боротьба їхніх характерів і принципів відбувається не з метою отримати спадщину тата, а возз'єднатися та примиритися через спогади.

Події фільму майже весь час відбуваються в одному приміщенні – квартирі батька. Але вмілий погляд оператора зумів зробити з обмеженого простору місце, де в різних куточках вирують різні обставини.

"Його три доньки": дивіться трейлер онлайн

Головні ролі у фільмі зіграли Керрі Кун, Наташа Ліон й Елізабет Олсен. Джей О. Сандерс зіграв Вінсента.

Реакція критиків

IMDb: 7.5

Rotten Tomatoes: 98/100

Metacritic: 84/100

Рецензенти характеризують фільм теплим, як ковдра. Відзначають гру трьох актор, яку називають винятковою.

Критики особливо відзначають кінцівку фільму – приблизно останні 15 хвилин. Це те, що змогло виділити стрічку з-поміж стандартних осінніх фільмів та зробити крок до статусу – витвір мистецтва.