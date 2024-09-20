Одна из лучших концовок в истории Netflix: почему стоит посмотреть фильм "Его три дочери"
Семейная драма "Его три дочери" трогательная осенняя история о трех сестрах, которые воссоединяются ради больного отца. Это современное переосмысление пьесы о Короле Лире.
Фильм "Его три дочери" вышел на Netflix сегодня, 20 сентября. Кино 24 расскажет, что надо знать о ленте, и стоит ли ее смотреть.
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О чем рассказывает фильм "Его три дочери"
Отец трех дочерей и работник правительства Нью-Йорка живет в съемной квартире на Манхэттене. Когда Винсент становится на последний этап борьбы с раком, отправляясь на лечение в хоспис, поддержать его приезжают три дочери.
Квартира отца становится их крепостью, где они могут собраться и вспомнить свое детство. Борьба их характеров и принципов происходит не с целью получить наследство папы, а воссоединиться и примириться через воспоминания.
События фильма почти все время происходят в одном помещении – квартире отца. Но умелый взгляд оператора сумел сделать из ограниченного пространства место, где в разных уголках бушуют разные обстоятельства.
"Его три дочери": смотрите трейлер онлайн
Главные роли в фильме сыграли Кэрри Кун, Наташа Лион и Элизабет Олсен. Джей О. Сандерс сыграл Винсента.
Реакция критиков
IMDb: 7.5
Rotten Tomatoes: 98/100
Metacritic: 84/100
Рецензенты характеризуют фильм теплым как одеяло. Отмечают игру трех актер, которую называют исключительной.
Критики особо отмечают концовку фильма – примерно последние 15 минут. Это то, что смогло выделить ленту среди стандартных осенних фильмов и сделать шаг к статусу – произведение искусства.