3 атмосферных фильма на Новый год

Новогоднее кино с рождественскими декорациями и чудом – как раз то, что нам всем нужно, чтобы сполна расслабиться и почувствовать дух и магию праздника. Редакция Кино 24 собрала 3 рождественских ленты, которые вам точно понравятся.

Зажигайте елку, накрывайтесь пледом, зовите родных и смотрите новогодние фильмы, которые поднимут вам настроение. Комедии, мелодрамы, в которых рассказывается о любви, рождественских каникулах и настоящих испытаниях, вам точно помогут создать атмосферу чуда.

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Реальная любовь / Love Actually

Год: 2003

Жанр: драма, мелодрама

В фильме вы увидите 10 атмосферных историй, события в которых развиваются за 10 дней до Рождества. Лента о прекрасной и вечной любви и о том, как она управляет всем миром! Это одна из лучших картин, которая стоит вашего внимания в праздничное время!

"Реальная любовь": смотрите трейлер

Четыре Рождества / Four Christmases

Зимние вечера особенно длинные, если проводить их без SlotoKing . Это онлайн-казино поможет погрузиться в атмосферу азартного королевства и предложит вам десятки топовых игр, которые доставят настоящее удовольствие.

Год: 2008

​Жанр: мелодрама, комедия

Влюбленные Брэд и Кейт хотят встретить Рождество вместе со своими родителями. Но история осложняется тем, что в тот же день им нужно успеть в еще 4 места. Это праздничная комедия, которая точно поднимет вам настроение!

"Четыре Рождества": смотрите трейлер

Счастливого Рождества / Last Christmas

Год: 2019

​Жанр: комедия, фэнтези, мелодрама

Необычайная история любви между циничной Кейт и привлекательным незнакомцем. Девушка работает в магазине эльфом и однажды встречает мужчину, который устраивает настоящие испытания. Лондон, новогодние декорации, – магическая комедия очень запомнится вам!

"Счастливого Рождества": смотрите трейлер