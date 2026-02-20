Польский драматический мини-сериал, который обожают украинцы: посмотрите его за вечер

С приходом выходных часто хочется больше времени провести дома, без суеты. Идеальный вариант для этого – просмотр сериала. На Netflix как раз вышло несколько новых лент.

Среди них – польский драматический мини-сериал "Свинцовые дети", который уже стал одним из самых популярных среди украинцев, о чем сообщает рейтинг Netflix.

О чем сериал "Свинцовые дети"?

Премьера сериала состоялась 11 февраля 2026 года и уже имеет высокий рейтинг IMDb – 7.6. Сюжет построен на основе реальной истории на острую социальную тему.

Главная героиня – польский врач Йоланта Вадовская-Кроль. Она проводила обследование в 1970-х годах в Силезии, что в районе Катовице. Там у детей были анемия, проблемы с развитием, неврологические расстройства, вызванные отравлением свинцом из-за выбросов металлургического завода. Иоланта собирала доказательства и выступала против промышленных гигантов и коммунистической власти, которая боялась экономических потерь.

Создатели сериала "Свинцовые дети" показали борьбу через риски для карьеры, моральные дилеммы. Мы видим главных героев символами беззащитности перед равнодушием системы.

Сериал состоит из 6 эпизодов, так что его легко можно посмотреть за день.

