Что посмотреть вечером для отдыха: новинка от Netflix, которая заинтересует

Netflix снова порадовал своих зрителей новой премьерой, которая обещает стать хитом. Захватывающий сюжет, талантливые актеры и непредсказуемые повороты событий сделают ваш вечер незабываемым.

Отличным дополнением к вечернему досугу может стать просмотр интересного кино. Стриминговая платформа Netflix 25 апреля 2024 года представила новый сериал "Детективы с того света", пишет Кино 24.

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Что посмотреть для отдыха

Новый сериал Netflix разработан Стивом Йоки в жанре детектива и комедии. Он создан на основе одноименных персонажей комиксов DC от Нила Геймана и Мэтта Вагнера.

Сюжет рассказывает о подростках Чарльзе Роуленде и Эдвине Пейне. Это призрачные ребята – они решили не переноситься в потусторонний мир, а остаться на Земле.

В их команду присоединяется ясновидящая. Вместе друзья распутывают тайны своих клиентов, изгоняют паранормальных созданий и расследуют ряд смертей. Но вдруг на их пути становится могущественная и хитрая ведьма.

"Детективы с того света": смотрите трейлер онлайн

Сейчас вышел первый сезон сериала, в него вошло 8 эпизодов. На авторитетном сайте IMDb его сейчас оценивают на 7.6 баллов из 10.

Описание эпизодов