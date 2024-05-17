Отличным дополнением к вечернему досугу может стать просмотр интересного кино. Стриминговая платформа Netflix 25 апреля 2024 года представила новый сериал "Детективы с того света", пишет Кино 24.
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Что посмотреть для отдыха
Новый сериал Netflix разработан Стивом Йоки в жанре детектива и комедии. Он создан на основе одноименных персонажей комиксов DC от Нила Геймана и Мэтта Вагнера.
Сюжет рассказывает о подростках Чарльзе Роуленде и Эдвине Пейне. Это призрачные ребята – они решили не переноситься в потусторонний мир, а остаться на Земле.
В их команду присоединяется ясновидящая. Вместе друзья распутывают тайны своих клиентов, изгоняют паранормальных созданий и расследуют ряд смертей. Но вдруг на их пути становится могущественная и хитрая ведьма.
"Детективы с того света": смотрите трейлер онлайн
Сейчас вышел первый сезон сериала, в него вошло 8 эпизодов. На авторитетном сайте IMDb его сейчас оценивают на 7.6 баллов из 10.
Описание эпизодов
- "Дело Хрустального Дворца". Эдвин и Чарльз приходят на помощь девушке-экстрасенсу, сталкивающейся с проблемами из-за демонов. Впоследствии, вместе с союзницей с паранормальными возможностями, они отправляются в Америку в поисках пропавшего ребенка.
- "Дело алтаря Одуванчика". Детективы застревают в Вашингтоне, поэтому решают взяться за местное дело. Чудаковатая сожительница Кристал жалуется на духов-паразитов, поэтому ребята идут на помощь.
- "Дело дома Девлинов". Друзья разбираются с семьей призраков, которые застряли в петле кошмаров в заколдованном доме. Это становится триггером для одного из детективов.
- "Дело прыгунов с маяка". Детективы занимаются расследованием нескольких смертей, происходящих на маяке. Кристал внезапно слышит знакомый голос, когда размышляет над делом.
- "Дело двух мертвых драконов". Команда товарищей ищет виновного в убийстве двух спортсменов. Тем временем Нико устраивает свидание для Дженни с ее поклонницей.
- "Дело жуткого леса". Монти нанимает детективов, чтобы найти пропавшую подругу. Дело кажется совсем непростым.
- "Дело очень длинной лестницы". Один из детективов попадает в неприятности, другой же отправляется на его поиски. Кристал хочет встретиться с бывшим.
- "Дело голодной змеи". К Кристал возвращаются воспоминания, она сталкивается с прошлым. Друзьям стоит объединиться, чтобы противостоять сильному врагу.