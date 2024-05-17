Чудовим доповненням до вечірнього дозвілля може стати перегляд цікавого кіно. Стримінгова платформа Netflix 25 квітня 2024 року представила новий серіал "Мертві хлопці-детективи", пише Кіно 24.
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Що подивитися для відпочинку
Новий серіал Netflix розроблений Стівом Йокі у жанрі детективу та комедії. Він створений на основі однойменних персонажів коміксів DC від Ніла Ґеймана та Метта Ваґнера.
Сюжет розповідає про підлітків Чарльза Роуленда та Едвіна Пейна. Це примарні хлопці – вони вирішили не переноситися у потойбічний світ, а залишитися на Землі.
У їхню команду доєднується ясновидиця. Разом друзі розплутують таємниці своїх клієнтів, виганяють паранормальних створінь та розслідують низку смертей. Аж раптом на їхньому шляху стає могутня і хитра відьма.
"Мертві хлопці-детективи": дивіться трейлер онлайн
Наразі вийшов перший сезон серіалу, до нього увійшло 8 епізодів. На авторитетному сайті IMDb його наразі оцінюють на 7.6 балів з 10.
Опис епізодів
- "Справа Кришталевого Палацу". Едвін і Чарльз приходять на допомогу дівчині-екстрасенсу, що стикається з проблемами через демонів. Згодом, разом з союзницею з паранормальними можливостями, вони вирушають до Америки в пошуках зниклої дитини.
- "Справа вівтаря Кульбаби". Детективи застрягають у Вашингтоні, тому вирішують взятися за місцеву справу. Дивакувата співмешканка Крістал скаржиться на духів-паразитів, тому хлопці йдуть на допомогу.
- "Справа будинку Девлінів". Друзі розбираються із сім'єю привидів, які застрягли у петлі кошмарів у зачарованому будинку. Це стає тригером для одного з детективів.
- "Справа стрибунів із маяка". Детективи займаються розслідуванням кількох смертей, що стаються на маяку. Крістал раптово чує знайомий голос, коли міркує над справою.
- "Справа двох мертвих драконів". Команда товаришів шукає винного у вбивстві двох спортсменів. Тим часом Ніко влаштовує побачення для Дженні з її шанувальницею.
- "Справа моторошного лісу". Монті наймає детективів, щоб віднайти зниклу подругу. Справа видається геть непростою.
- "Справа дуже довгих сходів". Один з детективів потрапляє у неприємності, інший же вирушає на його пошуки. Крістал хоче зустрітися з колишнім.
- "Справа голодної змії". До Крістал повертаються спогади, вона зіштовхується з минулим. Друзям варто об'єднатися, щоб протистояти сильному ворогу.