Чудовим доповненням до вечірнього дозвілля може стати перегляд цікавого кіно. Стримінгова платформа Netflix 25 квітня 2024 року представила новий серіал "Мертві хлопці-детективи", пише Кіно 24.

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Що подивитися для відпочинку

Новий серіал Netflix розроблений Стівом Йокі у жанрі детективу та комедії. Він створений на основі однойменних персонажів коміксів DC від Ніла Ґеймана та Метта Ваґнера.

Сюжет розповідає про підлітків Чарльза Роуленда та Едвіна Пейна. Це примарні хлопці – вони вирішили не переноситися у потойбічний світ, а залишитися на Землі.

У їхню команду доєднується ясновидиця. Разом друзі розплутують таємниці своїх клієнтів, виганяють паранормальних створінь та розслідують низку смертей. Аж раптом на їхньому шляху стає могутня і хитра відьма.

"Мертві хлопці-детективи": дивіться трейлер онлайн

Наразі вийшов перший сезон серіалу, до нього увійшло 8 епізодів. На авторитетному сайті IMDb його наразі оцінюють на 7.6 балів з 10.

Опис епізодів