Кино 24 расскажет о коротком сериале "Бандиты: В поисках золота". Лента появилась на Netflix 23 апреля 2024 года и состоит из 6 эпизодов, поэтому его можно осилить за эти выходные.
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"Бандиты: В поисках золота": о чем сериал
События сериала разворачиваются в южной Италии XIX века, спустя два года после объединения итальянских провинций. В центре сюжета женщина Филомена, находящейся в затруднительном положении. Она убежала от роскошного, но печальной жизни в своей деревне на поиски лучшей судьбы.
Женщина присоединяется к группе разбойников. Она не только хочет стать частью коллектива, но и возглавить его. Филомена становится настоящей разбойницей и руководит самыми масштабными преступниками в Италии.
"Бандиты: В поисках золота: смотрите трейлер онлайн
Описание эпизодов
- Эпизод 1– "Карта". В доме Филомены появляется карта сокровищ. Ее громкая ссора с мужем переходит все границы. Боривитер заключает соглашение с пьемонтцами.
- Эпизод 2– "Винтовка". Банда Монако согласилась принять Филомену, но не все ей доверяют. Боривитер направляется в тюрьму Миньяно.
- Эпизод 3– "Бык". Филомена хочет доказать Боривитеру, что ему можно доверять. Но она совершает ошибку.
- Эпизод 4– "С земли родились". Филомена хочет привести банду к сокровищу, но они оказываются в сложной ситуации. В группе подозревают, что в коллективе есть предатель.
- Эпизод 5– "Невеста, убийца и безумная". В группе происходит раскол, Боривитер под угрозой, Филомена в отчаянии.
- Эпизод 6– "Колодец". У Филомены появляется смелый план. Битва за золото уже близко.
6-серийная драма высоко оценена критиками. В то же время по некоторым мнениям, сериал романтизирует грабеж и преступную деятельность. Высоко оценены также декорации и костюмы, что переносят в тогдашнюю Италию.