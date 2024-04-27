Кино 24 расскажет о коротком сериале "Бандиты: В поисках золота". Лента появилась на Netflix 23 апреля 2024 года и состоит из 6 эпизодов, поэтому его можно осилить за эти выходные.

К слову "Соперники" и не только: 3 высокорейтинговых фильма, которые передают дух теннисных турниров

"Бандиты: В поисках золота": о чем сериал

События сериала разворачиваются в южной Италии XIX века, спустя два года после объединения итальянских провинций. В центре сюжета женщина Филомена, находящейся в затруднительном положении. Она убежала от роскошного, но печальной жизни в своей деревне на поиски лучшей судьбы.

Женщина присоединяется к группе разбойников. Она не только хочет стать частью коллектива, но и возглавить его. Филомена становится настоящей разбойницей и руководит самыми масштабными преступниками в Италии.

"Бандиты: В поисках золота: смотрите трейлер онлайн

Описание эпизодов

Эпизод 1– " Карта". В доме Филомены появляется карта сокровищ. Ее громкая ссора с мужем переходит все границы. Боривитер заключает соглашение с пьемонтцами.

В доме Филомены появляется карта сокровищ. Ее громкая ссора с мужем переходит все границы. Боривитер заключает соглашение с пьемонтцами. Эпизод 2– " Винтовка". Банда Монако согласилась принять Филомену, но не все ей доверяют. Боривитер направляется в тюрьму Миньяно.

Банда Монако согласилась принять Филомену, но не все ей доверяют. Боривитер направляется в тюрьму Миньяно. Эпизод 3– " Бык". Филомена хочет доказать Боривитеру, что ему можно доверять. Но она совершает ошибку.

Филомена хочет доказать Боривитеру, что ему можно доверять. Но она совершает ошибку. Эпизод 4– " С земли родились". Филомена хочет привести банду к сокровищу, но они оказываются в сложной ситуации. В группе подозревают, что в коллективе есть предатель.

Филомена хочет привести банду к сокровищу, но они оказываются в сложной ситуации. В группе подозревают, что в коллективе есть предатель. Эпизод 5– " Невеста, убийца и безумная ". В группе происходит раскол, Боривитер под угрозой, Филомена в отчаянии.

". В группе происходит раскол, Боривитер под угрозой, Филомена в отчаянии. Эпизод 6– "Колодец". У Филомены появляется смелый план. Битва за золото уже близко.

6-серийная драма высоко оценена критиками. В то же время по некоторым мнениям, сериал романтизирует грабеж и преступную деятельность. Высоко оценены также декорации и костюмы, что переносят в тогдашнюю Италию.