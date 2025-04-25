25 апреля, 19:12
Можно посмотреть за день: сериал, который стал самым популярным на Нетфликс
Основні тези
- Сериал "Садовник" на Netflix, состоящий из шести эпизодов, стал самым популярным на этой неделе.
- Сюжет рассказывает об Элмере, который выполняет заказные убийства под прикрытием садовника, но влюбляется в одну из жертв.
Наконец долгожданная пятница и можно насладиться времяпрепровождением дома. Чтобы не скучать, советуем приготовить любимые вкусности и включить сериал.
Кино 24 предлагает к просмотру новый сериал Netflix, состоящий из шести эпизодов. Это криминальная драма "Садовник", которая на этой неделе возглавила рейтинг самых популярных сериалов.
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Элмер работает на свою маму – выполняет заказные убийства под прикрытием садовника. Из-за травмы парень не имеет никаких чувств, поэтому этим и пользуется его мать. Однако однажды все идет не по плану – парень влюбляется в одну из заказных жертв.
"Садовник": смотрите онлайн трейлер сериала
Описание серий
- 1 эпизод. Элмер – безжалостный убийца, который работает под видом садовника. Его следующей жертвой должна стать Виолетта – молодая девушка с собственными проблемами. Полиция подозревает, что пропавшего человека убили.
- 2 эпизод. Виолетта и Элмер сближаются, одновременно парень находит новую жертву. Однако тогда у убийцы впервые появляются мысли, не пренебречь ли приказами матери.
- 3 эпизод. Чина обсуждает выполнение заказа Элмера за него. Поиски пропавшего человека вызывают вопросы о прошлом Виолетты и ее последнего партнера.
- 4 эпизод. Торрес и Каррера посещают профессора, который может им помочь. Мать и сын отдаляются друг от друга, а Элмер уговаривает Виолетту провести время вместе.
- 5 эпизод. После ссоры с Виолеттой Элмер обдумывает свое задание. Торрес и Каррера разоблачают возможное местонахождение основного подозреваемого.
- 6 эпизод. Чина обещает сыну скрыть улики от полиции, но сможет ли Элмер довериться матери?