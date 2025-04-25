Кино 24 предлагает к просмотру новый сериал Netflix, состоящий из шести эпизодов. Это криминальная драма "Садовник", которая на этой неделе возглавила рейтинг самых популярных сериалов.

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Элмер работает на свою маму – выполняет заказные убийства под прикрытием садовника. Из-за травмы парень не имеет никаких чувств, поэтому этим и пользуется его мать. Однако однажды все идет не по плану – парень влюбляется в одну из заказных жертв.

"Садовник": смотрите онлайн трейлер сериала

Описание серий