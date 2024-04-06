Захватывает с первых минут: новый сериал Netflix, который можно посмотреть за вечер

Несколько дней назад на Netflix вышло продолжение американского сериала "Место преступления". Новая кинокартина "Место преступления Берлин: Убийца ночной жизни" содержит всего 3 серии, поэтому ее легко можно осилить за один вечер.

"Место преступления Берлин: Убийца ночной жизни" (Crime Scene Berlin: Nightlife Killer) - это мини-сериал в жанре true crime, пишет Кино 24. В него входит три серии небольших документальных фильмов.

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Что посмотреть на Netflix за один вечер

Сериал рассказывает о серии жутких убийств, которые произошли в Берлине в 2012 году. Новости о трагедии облетают полосы всех немецких СМИ. Следователям нужно мобилизоваться, чтобы раскрыть это дело. Шанс сделать это появляется тогда, когда одной жертве удается выжить.

Сериал вышел на стриминговой платформе уже 3 апреля. За несколько дней рейтинг сериала по IMDb выше среднего – это 5.8.

Эпизод 1 – "Загадочная смерть". После вечеринки в гей-баре находят тело мужчины. Полиция начинает поиск убийцы. Становится известно, что он отравляет и обворовывает жертв. Остается вопрос, действительно ли дело в деньгах?

– "Загадочная смерть". После вечеринки в гей-баре находят тело мужчины. Полиция начинает поиск убийцы. Становится известно, что он отравляет и обворовывает жертв. Остается вопрос, действительно ли дело в деньгах? Эпизод 2 – "Серийный убийца в Берлине". Ночная жизнь в Берлине замирает на фоне жуткого убийства. Следы приводят полицию к забытому нераскрытому делу

– "Серийный убийца в Берлине". Ночная жизнь в Берлине замирает на фоне жуткого убийства. Следы приводят полицию к забытому нераскрытому делу Эпизод 3 – "Жажда убийства". Количество пострадавших увеличивается, но новые открытия в расследовании раскрывают темные подробности прошлого убийцы. Полиция приближается к раскрытию этого дела.

"Место преступления Берлин: Убийца ночной жизни": смотрите трейлер онлайн

Какой еще сериал можно посмотреть на Netflix за короткое время

Выходные продолжаются, поэтому если вам хочется посмотреть еще один сериал, обратите внимание на "Джентльменов", что уже вышли на Netflix. Это криминальная драма Гая Ричи об Эдди Горнимане, жизнь которого меняется после потери отца. Он наследует имение, титул и бизнес, но не знает, что с этим делать. Впоследствии оказывается, что Эдди является частью прибыльной каннабисовой империи.