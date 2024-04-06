"Місце злочину Берлін: Вбивця нічного життя" (Crime Scene Berlin: Nightlife Killer) - це мінісеріал у жанрі true crime, пише Кіно 24. У нього входить три серії невеликих документальних фільмів.

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Що подивитися на Netflix за один вечір

Серіал розповідає про серію моторошних вбивств, які сталися у Берліні у 2012 році. Новини про трагедії облітають шпальти усіх німецьких ЗМІ. Слідчим потрібно мобілізуватися, щоб розкрити цю справу. Шанс зробити це з'являється тоді, коли одній жертві вдається вижити.

Серіал вийшов на стримінговій платформі вже 3 квітня. За кілька днів рейтинг серіалу за IMDb вищий середнього – це 5.8.

Епізод 1 – "Загадкова смерть". Після вечірки у гей-барі знаходять тіло чоловіка. Поліція розпочинає пошук убивці. Стає відомо, що він отруює та обкрадає жертв. Залишається запитання, чи справді справа у грошах?

– "Загадкова смерть". Після вечірки у гей-барі знаходять тіло чоловіка. Поліція розпочинає пошук убивці. Стає відомо, що він отруює та обкрадає жертв. Залишається запитання, чи справді справа у грошах? Епізод 2 – "Серійний убивця в Берліні". Нічне життя у Берліні завмирає на тлі моторошного вбивства. Сліди приводять поліцію до забутої нерозкритої справи

– "Серійний убивця в Берліні". Нічне життя у Берліні завмирає на тлі моторошного вбивства. Сліди приводять поліцію до забутої нерозкритої справи Епізод 3 – "Жага до вбивства". Кількість постраждалих збільшується, але нові відкриття в розслідуванні розкривають темні подробиці минулого вбивці. Поліція наближається до розкриття цієї справи.

"Місце злочину Берлін: Вбивця нічного життя": дивіться трейлер онлайн

Який ще серіал можна подивитися на Netflix за короткий час

Вихідні тривають, тому якщо вам хочеться переглянути ще один серіал, зверніть увагу на "Джентльменів", що вже вийшли на Netflix. Це кримінальна драма Гая Річі про Едді Горнімана, життя якого змінюється після втрати батька. Він успадковує маєток, титул та бізнес, але не знає, що з цим робити. Згодом виявляється, що Едді є частиною прибуткової канабісової імперії.