Узнайте в материале Кино 24, почему все говорят об этом сериале. Читайте о сюжете и смотрите новую украинскую кинокартину уже сейчас.
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Сериал "Перевозчица" покоряет сердца украинцев: о чем сюжет
Действие разворачивается в начале вторжения России. Психолог Лидия, с первого дня большой войны, решает изменить свою деятельность и становится перевозчицей. На своем автомобиле Skoda она оказывает помощь людям, которые вынуждены покинуть свои дома и ищут родных или отправляются в безопасные места.
Кажется, к чему там присматриваться, но нет, герои постепенно раскрываются и показывают себя с другой стороны, а их образы достаточно жизненные, я не увидела фантазии, оторванной от реальности,
– говорит о "Перевозчице" критик Чиченина.
"Перевозчица": смотрите онлайн трейлер фильма
Каждая серия этого сериала – это путешествие, а затем, новая история, разворачивающаяся перед глазами главной героини, которая становится ее неотъемлемой частью. Каждый следующий город для перевозчика – это новый пассажир и новая картина войны.
Концепция сериала основывается на реальных событиях. Режиссер "Перевозчика" Евгений Туник, сам будучи перевозчиком, вдохновился для создания такой истории. В своих интервью отмечает, что именно в дороге он имел возможность глубже и ближе узнать людей.
Драма освещает последствия войны, в частности эмоциональные и социальные. Она также проливает свет на героизм обычных украинцев в современных условиях.
Сериал "Перевозчица": где смотреть и как реагирует сеть
На сегодня украинцы могут просматривать "Перевозчицу" на телеканале СТБ и также на YouTube, где уже доступны все 10 серий.
За рубежом сериал называется "In Her Car". Он доступен для просмотра на France TV во Франции, на платформе ZDFneo в Германии, на DR в Дании, а также на Play Suisse и Play RTS в Швейцарии.
BBC Украина спросила у Starlight Media, будет ли "Перевозчица" доступна на Netflix, однако пока ответа не предоставили.
Украинские зрители в восторге от сериала. Вот как они реагируют на ленту:
- "Мне понравился сериал. Реалистичные истории нашего времени. Сериал оставил след в моем сердце и кое-чему научил."
- "Смотрела только потому, что сейчас хожу к психологу, который помогает мне жить в настоящем. Сериал понравился, игра актеров замечательная, сюжет интересный, плакала почти на каждой истории. Спасибо, оправдал мои ожидания."
- "Даже не ожидала, что сериал мне настолько понравится. Всем рекомендую"
- "Понравился. Тяжелый психологически."
- "Я не могу сейчас такое смотреть, хватает войны за окном. Посмотрю когда-то потом, когда все закончится и у меня вдруг возникнет ностальгия по всему этому (на самом деле – нет)."
Еще один вопрос, который интересует зрителей – будет ли в сериале продолжение. В последней серии мы видим довольно неожиданный финал, который, кажется, раскрывает все тайны, но все же многим хотелось бы увидеть еще несколько эпизодов.
Вероятно, даже авторы рассматривают эту возможность. Поэтому с нетерпением ожидаем анонсов.