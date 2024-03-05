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Серіал "Перевізниця" підкорює серця українців: про що сюжет

Дія розгортається на початку вторгнення Росії. Психологиня Лідія, з першого дня великої війни, вирішує змінити свою діяльність і стає перевізницею. На своєму автомобілі Skoda вона надає допомогу людям, які змушені залишити свої домівки й шукають рідних або вирушають у безпечні місця.

Здається, до чого там приглядатися, але ж ні, герої поступово розкриваються і показують себе з іншого боку, а їхні образи достатньо життєві, я не побачила фантазії, відірваної від реальності,

– каже про "Перевізницю" критикиня Чиченіна.

"Перевізниця": дивіться онлайн трейлер фільму

Кожна серія цього серіалу – це подорож, а відтак, нова історія, що розгортається перед очима головної героїні, яка стає її невіддільною частиною. Кожне наступне місто для перевізниці – це новий пасажир і нова картина війни.

Концепція серіалу ґрунтується на реальних подіях. Режисер "Перевізниці" Євген Тунік, сам бувши перевізником, надихнувся для створення такої історії. У своїх інтерв'ю зазначає, що саме в дорозі він мав можливість глибше і ближче пізнати людей.

Драма висвітлює наслідки війни, зокрема емоційні та соціальні. Вона також проливає світло на героїзм звичайних українців у сучасних умовах.

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Серіал "Перевізниця": де дивитись і як реагує мережа

На сьогодні українці можуть переглядати "Перевізницю" на телеканалі СТБ і також на YouTube, де вже доступні всі 10 серій.

За кордоном серіал називається "In Her Car". Він доступний для перегляду на France TV у Франції, на платформі ZDFneo в Німеччині, на DR в Данії, а також на Play Suisse і Play RTS у Швейцарії.

BBC Україна запитала у Starlight Media, чи буде "Перевізниця" доступна на Netflix, проте наразі відповіді не надали.

Українські глядачі у захваті від серіалу. Ось як вони реагують на стрічку:

"Мені сподобався серіал. Реалістичні історії нашого сьогодення. Серіал залишив слід в моєму серці та дечого навчив."

"Дивилася тільки тому, що зараз ходжу до психолога, який допомагає мені жити в сьогоденні. Серіал сподобався, гра акторів чудова, сюжет цікавий, плакала майже на кожній історії. Дякую, справдив мої очікування."

"Навіть не очікувала, що серіал мені настільки сподобається. Всім рекомендую"

"Сподобався. Важкий психологічно."

"Я не можу нині таке дивитися, вистачає війни за вікном. Подивлюся може колись потім, коли все закінчиться й у мене раптом виникне ностальгія за всім цим (насправді – ні)."

Ще одне запитання, яке цікавить глядачів "Перевізниці" – це чи буде у серіалі продовження. В останній серії ми бачимо досить несподіваний фінал, який, здається, розкриває всі таємниці, але все ж багатьом хотілося б побачити ще декілька епізодів.

Ймовірно, навіть автори розглядають цю можливість. Тому з нетерпінням очікуємо анонсів.