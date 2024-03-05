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Серіал "Перевізниця" підкорює серця українців: про що сюжет
Дія розгортається на початку вторгнення Росії. Психологиня Лідія, з першого дня великої війни, вирішує змінити свою діяльність і стає перевізницею. На своєму автомобілі Skoda вона надає допомогу людям, які змушені залишити свої домівки й шукають рідних або вирушають у безпечні місця.
Здається, до чого там приглядатися, але ж ні, герої поступово розкриваються і показують себе з іншого боку, а їхні образи достатньо життєві, я не побачила фантазії, відірваної від реальності,
– каже про "Перевізницю" критикиня Чиченіна.
"Перевізниця": дивіться онлайн трейлер фільму
Кожна серія цього серіалу – це подорож, а відтак, нова історія, що розгортається перед очима головної героїні, яка стає її невіддільною частиною. Кожне наступне місто для перевізниці – це новий пасажир і нова картина війни.
Концепція серіалу ґрунтується на реальних подіях. Режисер "Перевізниці" Євген Тунік, сам бувши перевізником, надихнувся для створення такої історії. У своїх інтерв'ю зазначає, що саме в дорозі він мав можливість глибше і ближче пізнати людей.
Драма висвітлює наслідки війни, зокрема емоційні та соціальні. Вона також проливає світло на героїзм звичайних українців у сучасних умовах.
Серіал "Перевізниця": де дивитись і як реагує мережа
На сьогодні українці можуть переглядати "Перевізницю" на телеканалі СТБ і також на YouTube, де вже доступні всі 10 серій.
За кордоном серіал називається "In Her Car". Він доступний для перегляду на France TV у Франції, на платформі ZDFneo в Німеччині, на DR в Данії, а також на Play Suisse і Play RTS у Швейцарії.
BBC Україна запитала у Starlight Media, чи буде "Перевізниця" доступна на Netflix, проте наразі відповіді не надали.
Українські глядачі у захваті від серіалу. Ось як вони реагують на стрічку:
- "Мені сподобався серіал. Реалістичні історії нашого сьогодення. Серіал залишив слід в моєму серці та дечого навчив."
- "Дивилася тільки тому, що зараз ходжу до психолога, який допомагає мені жити в сьогоденні. Серіал сподобався, гра акторів чудова, сюжет цікавий, плакала майже на кожній історії. Дякую, справдив мої очікування."
- "Навіть не очікувала, що серіал мені настільки сподобається. Всім рекомендую"
- "Сподобався. Важкий психологічно."
- "Я не можу нині таке дивитися, вистачає війни за вікном. Подивлюся може колись потім, коли все закінчиться й у мене раптом виникне ностальгія за всім цим (насправді – ні)."
Ще одне запитання, яке цікавить глядачів "Перевізниці" – це чи буде у серіалі продовження. В останній серії ми бачимо досить несподіваний фінал, який, здається, розкриває всі таємниці, але все ж багатьом хотілося б побачити ще декілька епізодів.
Ймовірно, навіть автори розглядають цю можливість. Тому з нетерпінням очікуємо анонсів.