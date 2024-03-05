Сериал, о котором говорят все: новая украинская лента уже покорила сердца поклонников

Премьера сериала "Перевозчица" состоялась 25 февраля. На сегодняшний день почти 1,3 миллиона зрителей уже посмотрели эту ленту, рассказывающую о полномасштабной войне. "Перевозчица" стала одной из ведущих драм за последнее время.

Узнайте в материале Кино 24, почему все говорят об этом сериале. Читайте о сюжете и смотрите новую украинскую кинокартину уже сейчас.

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Сериал "Перевозчица" покоряет сердца украинцев: о чем сюжет

Действие разворачивается в начале вторжения России. Психолог Лидия, с первого дня большой войны, решает изменить свою деятельность и становится перевозчицей. На своем автомобиле Skoda она оказывает помощь людям, которые вынуждены покинуть свои дома и ищут родных или отправляются в безопасные места.

Кажется, к чему там присматриваться, но нет, герои постепенно раскрываются и показывают себя с другой стороны, а их образы достаточно жизненные, я не увидела фантазии, оторванной от реальности,

– говорит о "Перевозчице" критик Чиченина.

"Перевозчица": смотрите онлайн трейлер фильма

Каждая серия этого сериала – это путешествие, а затем, новая история, разворачивающаяся перед глазами главной героини, которая становится ее неотъемлемой частью. Каждый следующий город для перевозчика – это новый пассажир и новая картина войны.

Концепция сериала основывается на реальных событиях. Режиссер "Перевозчика" Евгений Туник, сам будучи перевозчиком, вдохновился для создания такой истории. В своих интервью отмечает, что именно в дороге он имел возможность глубже и ближе узнать людей.

Драма освещает последствия войны, в частности эмоциональные и социальные. Она также проливает свет на героизм обычных украинцев в современных условиях.

Сериал "Перевозчица": где смотреть и как реагирует сеть

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На сегодня украинцы могут просматривать "Перевозчицу" на телеканале СТБ и также на YouTube, где уже доступны все 10 серий.

За рубежом сериал называется "In Her Car". Он доступен для просмотра на France TV во Франции, на платформе ZDFneo в Германии, на DR в Дании, а также на Play Suisse и Play RTS в Швейцарии.

BBC Украина спросила у Starlight Media, будет ли "Перевозчица" доступна на Netflix, однако пока ответа не предоставили.

Украинские зрители в восторге от сериала. Вот как они реагируют на ленту:

"Мне понравился сериал. Реалистичные истории нашего времени. Сериал оставил след в моем сердце и кое-чему научил."

"Смотрела только потому, что сейчас хожу к психологу, который помогает мне жить в настоящем. Сериал понравился, игра актеров замечательная, сюжет интересный, плакала почти на каждой истории. Спасибо, оправдал мои ожидания."

"Даже не ожидала, что сериал мне настолько понравится. Всем рекомендую"

"Понравился. Тяжелый психологически."

"Я не могу сейчас такое смотреть, хватает войны за окном. Посмотрю когда-то потом, когда все закончится и у меня вдруг возникнет ностальгия по всему этому (на самом деле – нет)."

Еще один вопрос, который интересует зрителей – будет ли в сериале продолжение. В последней серии мы видим довольно неожиданный финал, который, кажется, раскрывает все тайны, но все же многим хотелось бы увидеть еще несколько эпизодов.

Вероятно, даже авторы рассматривают эту возможность. Поэтому с нетерпением ожидаем анонсов.