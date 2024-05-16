Смесь драмы и криминала: новый турецкий сериал, который вам точно понравится
Турецкий кинематограф продолжает удивлять зрителей новинками. На экраны вышел сериал "Беспощадный" в жанре боевика, который западет в душу многим.
Кино 24 расскажет о новом турецком сериале, вышедшем уже в 2024 году. Это кинокартина "Беспощадный" (Gaddar), созданный компанией Ay Yapım.
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Какой свежий турецкий сериал посмотреть
Сериал "Беспощадный" снят в жанре боевика, криминала и драмы. В главных ролях – Чагатай Улусой, Сюмейе Айдоган, Онур Сайлак, Эрдал Озягджилар, Альпер Чанкая и другие.
Сюжет сериала разворачивается вокруг главного героя – Дагана. Он возвращается в родной город после двух лет изнурительной и травматической службы на Востоке.
Даган мечтает об отдыхе и восстановлении, но понимает, что обстоятельства вокруг очень изменились. Любимая девушка Айдан покинула его без всякого предупреждения, а крепкая семья распалась. Сестра сбежала, родители рассорились, а брат попал в нелегальную деятельность и неприятности.
Сериал "Беспощадный": смотрите трейлер онлайн
Даган понимает, что семья держалась благодаря ему, а теперь все изменилось. Его город также имеет совсем другой вид: старые друзья не считаются с законом, а в районе появились неприятные лица.
Дагану предлагают новую работу, тем временем он тоже попадает впросак. Его военное прошлое и бойцовские навыки превращают юношу в одного из самых опасных людей Стамбула. В течение сериала зрители будут узнавать, на что способен человек.
Сейчас вышел один сезон сериала. Он получил хорошие отзывы и высокую оценку на сайте IMDb – 7,6.
Какие еще турецкие сериалы посмотреть
Среди новинок 2024 года обратите внимание и на эти турецкие сериалы. Они подарят яркие эмоции и заинтригуют с самого начала:
- "Отщепенец" – история о юноше, который стремится сделать мир справедливым.
- "Жемчужные зерна" – простой учитель подозревается в убийстве собственной жены. Он стремится найти настоящего преступника.
- "Зимородок" 2 сезон – в молодую пару, которая выстраивала отношения в первом сезоне, вторгнется новый человек.