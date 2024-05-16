Кіно 24 розповість про новий турецький серіал, що вийшов вже у 2024 році. Це кінокартина "Нещадний" (Gaddar), створений компанією Ay Yapım.

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Який свіжий турецький серіал подивитися

Серіал "Нещадний" знятий у жанрі бойовика, криміналу та драми. У головних ролях – Чагатай Улусой, Сюмейє Айдоган, Онур Сайлак, Ердал Озягджилар, Альпер Чанкая та інші.

Сюжет серіалу розгортається навколо головного героя – Дагана. Він повертається до рідного міста після двох років виснажливої й травматичної служби на Сході.

Даган мріє про відпочинок та відновлення, але розуміє, що обставини навколо дуже змінилися. Кохана дівчина Айдан покинула його без жодного попередження, а міцна сім'я розпалася. Сестра втекла, батьки розсварилися, а брат утрапив у нелегальну діяльність та неприємності.

Серіал "Нещадний": дивіться трейлер онлайн

Даган розуміє, що сім'я трималась завдяки йому, а тепер все змінилося. Його місто також має зовсім інший вигляд: старі друзі не зважають на закон, а в районі з'явилися неприємні особи.

Дагану пропонують нову роботу, тим часом він теж потрапляє в халепу. Його військове минуле та бійцівські навички перетворюють юнака в одного з найнебезпечніших людей Стамбула. Упродовж серіалу глядачі дізнаватимуться, на що здатен чоловік.

Наразі вийшов один сезон серіалу. Він отримав гарні відгуки та високу оцінку на сайті IMDb – 7,6.

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