Один из самых новых турецких сериалов – "Анонимные любовники" – вышел в январе этого года. Сейчас он состоит из одного сезона и всего 8 серий, а потому его легко можно посмотреть всего за выходные, пишет Кино 24.

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Турецкая драма доступна для просмотра на Netflix. Главную роль сыграл Халит Эргенч – звезда "Величественного века", который воплотил роль султана Сулеймана.

Сюжет сериала "Анонимные любовники"

В центре сюжета – Джем, мужчина с тяжелым детством позади, из-за которого он стал недоверчивым к любви. Джем видел, что любовь приносит боль, поэтому решил держаться от этих чувств как можно дальше. Вместе со своим наставником Джем основал "Лечебницу любви" – уникальное заведение, которое помогает людям забыть о травмах прошлого, связанные с любовными делами.

Однажды жизнь Джема кардинально меняется. В его заведении появляется женщина Хазал, которая верит в любовь несмотря на любые обстоятельства и не боится проявлять чувства. Джем скептически относится к Хазал и ее взглядов, но в конце концов он начинает меняться и позволяет себе чувствовать то, что отталкивал и подавлял так много лет. Джем наконец понимает, что настоящая любовь может приносить счастье.

"Анонимные любовники": смотрите трейлер онлайн

"Анонимные любовники" получает первые положительные отзывы от зрителей и критиков. На IMDb сериал получил 7,2 балла из 10.

"Анонимные любовники" могут быть нелепыми и странными, а время от времени погружаться в мечтательность в виде милой романтики. Но он также может быть язвительным и циничным о происках современной любви,

– пишут на The New York Times.

Сериал рассказывает о реальных жизненных драмах в юмористическом стиле, что делает его и развлекательным, и интересным одновременно. Если вы в поисках легкого, но увлекательного проекта, после которого будет о чем подумать, "Анонимные любовники" – отличный выбор.