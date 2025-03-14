Один з найновіших турецьких серіалів – "Анонімні коханці" – вийшов у січні цього року. Наразі він складається з одного сезону та всього 8 серій, а тому його легко можна переглянути всього за вихідні, пише Кіно 24.

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Турецька драма доступна для перегляду на Netflix. Головну роль зіграв Халіт Ергенч – зірка "Величного століття", який втілив роль султана Сулеймана.

Сюжет серіалу "Анонімні коханці"

У центрі сюжету – Джем, чоловік з важким дитинством позаду, через яке він став недовірливим до любові. Джем бачив, що кохання приносить біль, тому вирішив триматись від цих почуттів якомога далі. Разом зі своїм наставником Джем заснував "Лікарню кохання" – унікальний заклад, який допомагає людям забути про травми минулого, пов'язані з любовними справами.

Одного дня життя Джема кардинально змінюється. У його закладі з'являється жінка Хазал, яка вірить у кохання попри будь-які обставини й не боїться проявляти почуття. Джем скептично ставиться до Хазал та її поглядів, але зрештою він починає змінюватися та дозволяє собі відчувати те, що відштовхував та пригнічував так багато років. Джем нарешті розуміє, що справжнє кохання може приносити щастя.

"Анонімні коханці": дивіться трейлер онлайн

"Анонімні коханці" отримує перші позитивні відгуки від глядачів та критиків. На IMDb серіал отримав 7,2 бала з 10.

"Анонімні коханці" можуть бути безглуздими і дивакуватими, а час від часу занурюватися в мрійливість у вигляді милої романтики. Але він також може бути уїдливим і цинічним про підступи сучасного кохання,

– пишуть на The New York Times.

Серіал розповідає про реальні життєві драми у гумористичному стилі, що робить його і розважальним, і цікавим водночас. Якщо ви у пошуках легкого, але захопливого проєкту, після якого буде про що подумати, "Анонімні коханці" – чудовий вибір.