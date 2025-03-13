Эта история покоряет сердца: какой новый украинский фильм уже можно посмотреть в кино

13 марта в украинских кинотеатрах состоялась премьера романтической комедии "Отпуск вслепую". Это дебютная работа режиссера Валерии Фадеевой.

Фильм обещает покорить сердца зрителей, ведь гармонично сочетает романтику, юмор и глубокую социальную тематику, в частности вопрос адаптации военных к гражданской жизни. Подробнее об "Отпуске вслепую" – рассказывает Кино 24.

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"Отпуск вслепую": что известно о фильме

"Отпуск вслепую" рассказывает историю успешной киевской бизнес-леди Анны. Женщина пользуется уважением руководства, но ее подчиненные не разделяют этого восхищения из-за строгого стиля управления. Чтобы немного отдохнуть от требовательной начальницы, работники отправляют ее в вынужденный отпуск в живописные Карпаты. Эта поездка принесет Анне новые приключения и неожиданные знакомства, в частности с местным жителем Назаром.

Главные роли исполнили телеведущие Татьяна Малкова и Даниэль Салем. В то же время зрители смогут наблюдать за актерской игрой певицы Lida Lee, для которой фильм стал дебютом в полнометражном кино.

Съемки ленты проходили в Украине, в Карпатах, а также за рубежом – в Братиславе. Официальным саундтреком фильма стала песня "Вымолил" в исполнении Jerry Heil, MONATIK и Евгения Хмары.

"Отпуск вслепую": смотрите трейлер фильма онлайн

Напомним, 6 марта в украинский кинопрокат вышел новейший сказочный блокбастер "Королевские приключения". Этот фильм создан по мотивам классической сказки об укрощении своенравной принцессы от автора "Трех орешков для Золушки". По сюжету, в одном королевстве, у доброго короля была красивая, но очень надменная дочь-принцесса, которая никак не соглашалась выходить замуж. Но однажды прекрасный принц из соседнего могущественного королевства влюбился в нее без памяти.