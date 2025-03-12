Кино 24 подготовил подборку крутых украинских лент, которые вас приятно удивят. От исторических драм и напряженных триллеров до современных адаптаций классики – эти сериалы точно стоят вашего внимания.

Не пропустите Самый новый сериал, от которого в восторге украинцы: где смотреть "Ключи от правды" онлайн бесплатно

"Доброволец" (2023)

Сюжет разворачивается на фоне российско-украинской войны. Капитан-разведчик Дмитрий возвращается с фронта в Киев и пытается адаптироваться к новым условиям жизни. Мужчина прошел настоящий ад и осознает, что не может жить так, как раньше. В то же время в столице готовится серия масштабных терактов, и Дмитрий чувствует, что должен продолжить бой.

"Доброволец": смотрите трейлер сериала онлайн

"Кофе с кардамоном" (2021)

В центре сюжета – события на Галичине в XIX веке. 20-летняя Анна, дочь священника, живет в Жовкве вместе с братом Андреем, который хочет продолжить дело отца. Однажды в город приезжает польский граф Адам Родзинский, в которого Анна неожиданно влюбляется. Впрочем, дядя героини планирует выдать ее замуж за совсем другого мужчину.

"Кофе с кардамоном": смотрите трейлер сериала онлайн

"Поймать Кайдаша" (2020)

Это современная адаптация "Кайдашевой семьи" Ивана Нечуй-Левицкого, действие которой разворачивается в 2005 – 2014 годах. Родители и их сыновья с невестками живут под одной крышей и никак не могут найти общий язык. Семьи постоянно ссорятся из-за быта, политику и жизненные взгляды. Однако конфликты становятся все более серьезными, ведь появляются споры о Майдане, войну и украинскую идентичность.

"Поймать Кайдаша": смотрите трейлер сериала онлайн

Напомним, недавно состоялась премьера нового украинского сериала нового украинского сериала "Ключи от правды". Эта лента точно понравится любителям детективов и высококачественных киноработ.