Кіно 24 підготував добірку крутих українських стрічок, які вас приємно здивують. Від історичних драм і напружених трилерів до сучасних адаптацій класики – ці серіали точно варті вашої уваги.

Не пропустіть Найновіший серіал, від якого в захваті українці: де дивитись "Ключі від правди" онлайн безплатно

"Доброволець" (2023)

Сюжет розгортається на тлі російсько-української війни. Капітан-розвідник Дмитро повертається з фронту до Києва та намагається адаптуватися до нових умов життя. Чоловік пройшов справжнє пекло й усвідомлює, що не може жити так, як раніше. Водночас у столиці готується серія масштабних терактів, і Дмитро відчуває, що має продовжити бій.

"Доброволець": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Кава з кардамоном" (2021)

У центрі сюжету – події на Галичині у XIX столітті. 20-річна Анна, донька священника, живе у Жовкві разом з братом Андрієм, який хоче продовжити справу батька. Одного дня до міста приїжджає польський граф Адам Родзінський, в якого Анна несподівано закохується. Втім, дядько героїні планує видати її заміж за зовсім іншого чоловіка.

"Кава з кардамоном": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Спіймати Кайдаша" (2020)

Це сучасна адаптація "Кайдашевої сім'ї" Івана Нечуя-Левицького, дія якої розгортається у 2005 – 2014 роках. Батьки та їхні сини з невістками живуть під одним дахом та ніяк не можуть знайти спільну мову. Родини постійно сваряться через побут, політику та життєві погляди. Однак конфлікти стають все дедалі серйознішими, адже з'являються суперечки про Майдан, війну та українську ідентичність.

"Спіймати Кайдаша": дивіться трейлер серіалу онлайн

Нагадаємо, нещодавно відбулася прем'єра нового українського серіалу "Ключі від правди". Ця стрічка точно сподобається любителям детективів та високоякісних кіноробіт.