Харизматичный герой и много юмора: новый украинский сериал, покоривший зрителей

Часто есть дни, когда хочется избавиться от всех лишних мыслей и отдохнуть и телом, и душой. Для многих досуг связан с просмотром легких фильмов или сериалов, – кино, которое сможет поднять настроение и подарить улыбку.

Если вы в поисках такого контента, обратите внимание не только на иностранные шоу, но и украинские. Ведь недавно состоялась премьера комедийного сериала "Майор Сковорода", пишет Кино 24.

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Сериал состоит из 24 эпизодов, поэтому его легко можно посмотреть за несколько дней. Главную роль исполнил Андрей Исаенко, а также среди актерского состава – Анастасия Карпенко, Остап Ступка, Анастасия Цимбалару, Константин Октябрьский и другие.

В центре сюжета – харизматичный майор Андрей Сковорода, у которого нестандартное мышление, острый язык и невыносимый характер. В чем-то он похож на доктора Хауса из одноименного сериала, потому что часто смеется над своими подчиненными.

После очередного проступка его увольняют, но потом дают второй шанс и возвращают на работу в проблемный участок. Там руководительницей является Марина – бывшая Сковороды.

Теперь в подчинении майора – четыре неопытных оперативника. Каждый из них далеко не идеальный, но имеет перспективы стать профессионалом. Майору Сковороде придется стать хорошим руководителем, чтобы построить настоящую команду.

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"Это не просто комедия о полицейских буднях. Это история о столкновении поколений, о поиске общего языка и о том, что даже самый сложный начальник может стать наставником. Главный герой, кроме колоритной фамилии, имеет нечто общее с известным украинским мыслителем Григорием Сковородой – мудрость, скрытую за внешней эксцентричностью, и умение быть своеобразным ментором для окружающих", – поделился продюсер Дмитрий Хрипун.

Украинские зрители в восторге от актерской игры и персонажа Андрея Исаенко. В новом амплуа увидели и Анастасию Цимбалару. В комментариях хвалят новую комедию и отмечают, что сериал действительно забавный и смешной.