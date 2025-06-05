Netflix для многих стал любимым и удобным стримингом, где ежедневно можно найти или посмотреть что-то новое. Если вы в поисках украинского сериала, который можно было бы посмотреть на Netflix, обратите внимание на подборку от Кино 24.

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"Поймать Кайдаша"

Количество эпизодов: 12

Экранизация повести Ивана Нечуя-Левицкого рассказывает о семье Кайдашей, живущей в современном украинском селе. Они пытаются построить жизнь со своими сыновьями и их любимыми. И одновременно справиться с постоянными бытовыми конфликтами и ссорами.

"Поймать Кайдаша": смотрите трейлер онлайн

"Двойные ставки"

Количество эпизодов: 8

Сериал рассказывает о юноше Игоре Шведове. В первый день после возвращения с фронта на его глазах убивают единственного родного человека – старшего брата. Внезапно он узнает, что брат на самом деле был криминальным авторитетом, а люди из его круга – не те, кого притворяются. Игорь хочет найти убийцу, а потому устраивается в полицию и начинает войну с преступностью.

"Двойные ставки": смотрите трейлер онлайн

"Ботоферма"

Количество эпизодов: 4

В центре сюжета – Антон, который работает на столичную ботоферму, чтобы заработать денег. Он даже не задумывается, что одновременно работает на российскую агентуру. И парень осознает последствия своей работы, когда начинается полномасштабное вторжение. Теперь он хочет исправить все и загладить вину перед страной.

"Ботоферма": смотрите трейлер онлайн

"И будут люди"

Количество эпизодов: 12

Драматическая экранизация романа Анатолия Димарова построена в форме саги. События разворачиваются в украинском селе в первой половине 20 века, когда в Украине происходят трагические события. Сериал показывает жизнь украинцев через истории обычных людей.

"И будут люди": смотрите трейлер онлайн

"Парочка следователей"

Количество эпизодов: 16

Талантливую, но неопытную следовательницу Софию назначают руководительницей отдела особо опасных преступлений в полиции. Она готова проявлять себя и отстаивать правду, но из-за нехватки опыта выглядит не лучшим образом. Еще одно испытание на ее пути – строгий и прямолинейный судмедэксперт Павел. Но несмотря на сложности в общении, парочке удается раскрывать первые преступления.

"Парочка следователей": смотрите трейлер онлайн