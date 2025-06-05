Netflix для багатьох став улюбленим і зручним стримінгом, де щодня можна знайти чи переглянути щось нове. Якщо ви у пошуках українського серіалу, який можна було б подивитись на Netflix, зверніть увагу на добірку від Кіно 24.

Дивіться також 3 гідні українські мінісеріали, які можна подивитись всього за вечір

"Спіймати Кайдаша"

Кількість епізодів: 12

Екранізація повісті Івана Нечуя-Левицького розповідає про сім'ю Кайдашів, що живе в сучасному українському селі. Вони намагаються побудувати життя зі своїми синами та їхніми коханими. Та водночас впоратися з постійними побутовими конфліктами та сварками.

"Спіймати Кайдаша": дивіться трейлер онлайн

"Подвійні ставки"

Кількість епізодів: 8

Серіал розповідає про юнака Ігоря Шведова. У перший день після повернення з фронту на його очах вбивають єдину рідну людину – старшого брата. Раптово він дізнається, що брат насправді був кримінальним авторитетом, а люди з його кола – не ті, кого вдають. Ігор хоче знайти вбивцю, а тому влаштовується в поліцію та починає війну зі злочинністю.

"Подвійні ставки": дивіться трейлер онлайн

"Ботоферма"

Кількість епізодів: 4

У центрі сюжету – Антон, який працює на столичну ботоферму, щоб заробити грошей. Він навіть не замислюється, що водночас працює на російську агентуру. Та хлопець усвідомлює наслідки своєї роботи, коли починається повномасштабне вторгнення. Тепер він хоче виправити все й загладити провину перед країною.

"Ботоферма": дивіться трейлер онлайн

"І будуть люди"

Кількість епізодів: 12

Драматична екранізація роману Анатолія Дімарова побудована у формі саги. Події розгортаються в українському селі у першій половині 20 століття, коли в Україні відбуваються трагічні події. Серіал показує життя українців через історії звичайних людей.

"І будуть люди": дивіться трейлер онлайн

"Парочка слідчих"

Кількість епізодів: 16

Талановиту, але недосвідчену слідчу Софію призначають керівницею відділу особливо небезпечних злочинів у поліції. Вона готова проявляти себе і відстоювати правду, але через брак досвіду має не найкращий вигляд. Ще одне випробування на її шляху – суворий і прямолінійний судмедексперт Павло. Та попри складнощі в спілкуванні, парочці вдається розкривати перші злочини.

"Парочка слідчих": дивіться трейлер онлайн