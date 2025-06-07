Якщо ви у пошуках такого контенту, зверніть увагу не лише на іноземні шоу, але й українські. Адже нещодавно відбулась прем'єра комедійного серіалу "Майор Сковорода", пише Кіно 24.

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Серіал складається з 24 епізодів, тож його легко можна переглянути за кілька днів. Головну роль виконав Андрій Ісаєнко, а також серед акторського складу – Анастасія Карпенко, Остап Ступка, Анастасія Цимбалару, Костянтин Октябрський та інші.

У центрі сюжету – харизматичний майор Андрій Сковорода, в якого нестандартне мислення, гострий язик і нестерпний характер. У чомусь він схожий на доктора Хауса з однойменного серіалу, бо часто глузує зі своїх підлеглих.

Після чергового проступку його звільняють, але потім дають другий шанс та повертають на роботу у проблемний відділок. Там керівницею є Марина – колишня Сковороди.

Тепер у підпорядкуванні майора – чотири недосвідчені оперативники. Кожен з них далеко не ідеальний, але має перспективи стати професіоналом. Майору Сковороді доведеться стати хорошим керівником, щоб побудувати справжню команду.

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"Це не просто комедія про поліцейські будні. Це історія про зіткнення поколінь, про пошук спільної мови та про те, що навіть найскладніший начальник може стати наставником. Головний герой, окрім колоритного прізвища, має дещо спільне з відомим українським мислителем Григорієм Сковородою – мудрість, приховану за зовнішньою ексцентричністю, та вміння бути своєрідним ментором для оточення", – поділився продюсер Дмитро Хрипун.

Українські глядачі у захваті від акторської гри та персонажа Андрія Ісаєнка. У новому амплуа побачили й Анастасію Цимбалару. У коментарях хвалять нову комедію та відзначають, що серіал справді кумедний і смішний.