10 потрясающих фактов о создании новейшего урбанистического триллера "Дом за стеклом"

Всеукраинская премьера нового украинского триллера "Дом за стеклом" состоится уже 30 января 2025 года. Эта урбанистическая лента обещает стать настоящим кинематографическим открытием, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Кинотворцы поделились несколькими уникальными фактами о процессе создания фильма, что помогли сделать его таким особенным. От сложных съемок на экстремальных локациях до использования инновационных кинематографических техник – каждый этап работы над фильмом был полон вызовов и творческих решений.

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10 потрясающих фактов о создании триллера "Дом за стеклом"

Локации в фильме

Съемки украинского триллера проходили в локациях, которые добавили фильму неповторимой атмосферы. Одна из главных – руина старой церкви в Циблях Киевской области, где располагался таинственный дом, ставший идеальным фоном для важных сцен. Также снимали в яхт-клубе в селе Украинка, Киевской области, а некоторые сцены снимались в роскошной квартире на набережной Киева на Оболони.



Интересно, что создатели фильма отказались от съемок в школе, где снимался фильм "Стоп-Земля", узнав, что их коллеги работали там перед ними. Еще одна интересная деталь: университет, который изображен в фильме, на самом деле снимали на механико-математическом факультете, хотя по сценарию это должен был быть Киевский Политехнический институт.

Изначально сценарий был о Львове

С самого начала сценарий был написан о Львове и его условном пригороде.

Когда мы уже начали работать над поиском локаций, то я уговорил режиссера-львовянина и оператора-львовянина Сашу Познякова сделать все-таки историю не такой львовской, такой медленной, а немножко дать ей динамики, сделать немножко более урбанистической, киевской,

– говорит продюсер Игорь Савиченко.

Это фильм о цене самоутверждения

Основная сюжетная линия фильма сосредоточена на внутреннем мире главной героини – личности, которая отказывается жить по правилам общества и не стремится угождать другим. Однако, чтобы доказать свою правоту, она вынуждена принимать сложные и рискованные решения.

Общество в фильме, как и в реальной жизни, показано через призму социальных сетей, где активные пользователи пропагандируют свое видение того, как должен жить человек. Эти персонажи становятся яркими символами влияния и давления современного мира.

Детективная линия в ленте

Напряженная детективная линия не только держит в напряжении, но и постепенно раскрывает главного персонажа, заставляя ее переживать сложные внутренние изменения. Ее путь к самопознанию становится не только психологически тяжелым, но и поставленным на грань выживания. Стальной характер героини не дает ей остановиться, и она упорно идет к своей цели, несмотря на трудности.

"Дом за стеклом": смотрите онлайн трейлер фильма

Социальная миссия фильма

В фильме показано три разных способа воспитания детей и то, как разные подходы родителей могут влиять на их будущее. Также подробно раскрыто, насколько опасно распространение наркотиков через мессенджеры, что значат загадочные надписи на стенах домов и как работает эта преступная схема.

Художница Мария Островская разработала уникальную сеть, которая стала гибридом всех соцсетей

Для фильма художница-постановщица Мария Островская создала уникальную сеть, которая является гибридом всех социальных сетей. Через эту платформу героиня Виктория общается с окружающими, публикует фотографии и посты, но со временем начинает получать поток негатива и хейта.

Вызовы на съемках

Съемочная группа начала работу в конце зимы 2021 года. Первой была сцена в Циблях, которую было трудно снимать из-за логистических трудностей. Локация находилась на острове, к которому пришлось добираться на вездеходах, плывя по льду. Проблемы возникли, когда Каховская ГЭС понизила уровень воды, из-за чего между льдом и водой образовалась воздушная прослойка. Это сделало лед хрупким, и вездеходы начали проваливаться.

Драматическое начало и драматический конец

Финальные съемки состоялись в начале 2022 года, перед самым вторжением. Поскольку фильм снимали на пленку, процесс отправки материалов стал целой эпопеей. Пленка была отправлена из Украины в последний возможный день – 22 февраля, и путешествовала через несколько стран, пока не попала в Бухарест, где и была проявлена. Съемки в целом длились почти год. Как отмечают создатели ленты "Драматическое начало и драматический конец".

Музыкальное сопровождение

Композитор Никита Моисеев создал первый вариант музыки еще до начала съемок, просто прочитав сценарий. Интересно, что большинство этой музыки хорошо вписалась в финальный монтаж. На последнем этапе Никита лишь дополнил музыкальное сопровождение, сделав его богаче и точнее. Кроме того, он предложил несколько нестандартных решений для некоторых сцен, что в итоге придали фильму уникальное звучание и характер.

Странные совпадения на съемках фильма

Во время съемок было много неожиданных и странных совпадений, особенно в руинах старой церкви в Циблях. Казалось, что эти руины как-то помогали в процессе. Одним из самых удивительных моментов была съемка сцены на Днепре, когда четверо родителей, ищущих своих детей, оказались в одной лодке. Неожиданно на Днепре спустился густой туман, который стоял до тех пор, пока команда не отсняла всю сцену. Это придало кадру особой символичности.

Следующая сцена должна была проходить в самих руинах, и для ее съемки нужно было солнце, чтобы кадры сочетались с предыдущим материалом. К большому удивлению команды, когда они переехали к руинам, туман внезапно исчез, и появилось солнце.