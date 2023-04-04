Для поклонников "Игры престолов": HBO снимет еще один сериал-приквел

Сериалы "Игра престолов" и "Дом дракона" стали очень популярны. Поэтому HBO хочет снять сериал-приквел об Эйгоне Таргариене, который и завоевал Семь королевств.

Пока этот сериал находится на очень ранней стадии разработки, до сих пор не выбрали ни шоураннера, ни сценариста. Кроме того, HBO планирует создать художественный фильм об Эйгоне Завоевателе, который затем перерастет в сериал.

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HBO снимет новый сериал-приквел к "Игре престолов"

Предполагаем, что новый сериал станет хитом. Ведь благодаря "Дому дракона" история Эйгона Таргариена стала более известной, чем во время "Игры престолов". К тому же в нем будет много драконов.

История о том, как Эйгон Завоеватель завоевал Семь королевств – это история, которую большинство фанатов давно хотят увидеть на экране.

Также интересно посмотреть, повлияет ли этот приквел на серию сиквелов "Игры престолов", которая должна была сосредоточиться на последнем Эйгоне Таргариене в линии – Джоне Сноу.

Очевидно, HBO пытается расширить франшизу "Игры престолов", созданную Джорджем Мартином. "Дом дракона" стал хитом после первого сезона, даже не раскрывая весь сюжет.

Сюжет истории об Эйгоне Таргариене

Напомним, согласно истории, рассказанной Джорджем Мартином, Эйгон Таргариен и его сестры Висенья и Рейнис прибыли в Вестерос, когда их родина Валирия исчезла после масштабного катаклизма. Они были всадниками драконов.

Эйгон женился на обеих своих сестрах, завоевал и объединил Семь королевств и положил начало династии Таргариенов.

К слову, звезды сериала "Игра престолов" Кит Гаррингтон (Джон Сноу) и Роуз Лесли (одичала Игритт) станут родителями второй раз. Они воспитывают сына, а теперь готовятся к пополнению.