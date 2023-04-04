Поки що цей серіал перебуває на дуже "ранній стадії" розробки, досі не обрали ні шоураннера, ні сценариста. Крім того, HBO планує створити художній фільм про Ейгона Завойовника, який потім переросте у серіал.

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HBO зніме новий серіал-приквел до "Гри престолів"

Припускаємо, що новий серіал стане хітом. Адже завдяки "Дому дракона" історія Ейгона Таргарієна стала більш відомою, ніж під час "Гри престолів". До того ж, у ньому буде багато драконів.

Історія про те, як Ейгон Завойовник завоював Сім Королівств – це історія, яку більшість фанатів давно хочуть побачити на екрані.

Також цікаво подивитися, чи вплине цей приквел на серію сиквелів "Гри престолів", яка мала зосередитися на останньому Ейгоні Таргарієні в лінії – Джону Сноу.

Очевидно, HBO намагається розширити франшизу "Гри престолів", створених Джорджем Мартіном. "Дім дракона" став хітом після першого сезону, навіть не розкриваючи весь сюжет.

Сюжет історії про Ейгона Таргарієна

Нагадаємо, згідно з історією, розказаною Джорджем Мартіном, Ейгон Таргарієн та його сестри Вісенья та Рейніс прибули у Вестерос, коли їх батьківщина Валірія зникла після масштабного катаклізму. Вони були вершниками драконів.

Ейгон одружився з обома своїми сестрами, завоював і об'єднав Сім королівств і поклав початок династії Таргарієнів.

До слова, зірки серіалу "Гра престолів" Кіт Гарінгтон (Джон Сноу) і Роуз Леслі (здичавіла Ігрітт) стануть батьками вдруге. Вони виховують сина, а тепер готуються до поповнення.