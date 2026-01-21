В трейлере украинского фильма "Ну мам!" заметили дискриминационные стереотипы
- В трейлере украинского фильма "Ну мам!" были замечены дискриминационные стереотипы, которые унижали достоинство ромского национального меньшинства.
- После вмешательства омбудсмена и обращений в соответствующие органы, компания-производитель перемонтировала промоматериалы и изъяла дискриминационные формулировки из трейлера.
22 января 2026 года в украинских кинотеатрах состоится премьера семейной комедии "Ну, мам!". По словам создателей, это фильм, после просмотра которого захочется позвонить самому родному человеку и поблагодарить его за все.
Впрочем, в трейлере ленты заметили дискриминационные стереотипы. Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец в своем телеграм-канале. В материале узнаете, удалось ли исправить эти моменты.
Какие дискриминационные стереотипы заметили в фильме "Ну мам!"?
По словам Дмитрия Лубинца, в декабре 2025 года к нему обратилась Международная благотворительная организация "Ромский женский фонд "Чирикли"". Причиной обращения стало использование в трейлере кинофильма "Ну мам!" формулировки, которая воспроизводила дискриминационные стереотипы и унижала достоинство лиц из числа ромского национального меньшинства.
После этого омбудсман обратился с соответствующими запросами в Министерство культуры Украины, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, а также в Государственное агентство Украины по вопросам кино.
По результатам реагирования компания-производитель осуществила перемонтаж промоматериалов и изъяла из трейлера формулировки дискриминационного характера.
Украинское кино должно строиться на уважении, а не на дискриминационных стереотипах,
– отметил мужчина.
Что известно о фильме "Ну мам!"?
- Премьера фильма "Ну мам!" состоится 22 января 2026 года.
- Это семейная комедия, которая, без сомнения, понравится многим зрителям.
- Лента поднимает темы любви, взросления, принятия и заботы.
"Ну мам!": смотрите онлайн трейлер фильма
- Фильм посвящен матерям и отношениям между детьми и матерями.
- В ленте сыграли такие украинские актеры: Ада Роговцева, Олеся Жураковская, Екатерина Кузнецова, Наталья Сумская, Елена Кравец, Анна Кузина, Александр Ярема, Остап Ступка, Роман Луцкий и другие.