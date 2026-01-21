Впрочем, в трейлере ленты заметили дискриминационные стереотипы. Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец в своем телеграм-канале. В материале узнаете, удалось ли исправить эти моменты.

Смотрите также В сети завирусился украинский детективный сериал 2025 года, который держит в напряжении

Какие дискриминационные стереотипы заметили в фильме "Ну мам!"?

По словам Дмитрия Лубинца, в декабре 2025 года к нему обратилась Международная благотворительная организация "Ромский женский фонд "Чирикли"". Причиной обращения стало использование в трейлере кинофильма "Ну мам!" формулировки, которая воспроизводила дискриминационные стереотипы и унижала достоинство лиц из числа ромского национального меньшинства.

После этого омбудсман обратился с соответствующими запросами в Министерство культуры Украины, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, а также в Государственное агентство Украины по вопросам кино.

По результатам реагирования компания-производитель осуществила перемонтаж промоматериалов и изъяла из трейлера формулировки дискриминационного характера.

Украинское кино должно строиться на уважении, а не на дискриминационных стереотипах,

– отметил мужчина.

Что известно о фильме "Ну мам!"?

Премьера фильма "Ну мам!" состоится 22 января 2026 года.

Это семейная комедия, которая, без сомнения, понравится многим зрителям.

Лента поднимает темы любви, взросления, принятия и заботы.

"Ну мам!": смотрите онлайн трейлер фильма