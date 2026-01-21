Утім у трейлері стрічки помітили дискримінаційні стереотипи. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі. У матеріалі дізнаєтеся, чи вдалося виправити ці моменти.

Які дискримінаційні стереотипи помітили у фільмі "Ну мам!"?

За словами Дмитра Лубінця, у грудні 2025 року до нього звернулася Міжнародна благодійна організація "Ромський жіночий фонд "Чіріклі"". Причиною звернення стало використання у трейлері кінофільму "Ну мам!" формулювання, яке відтворювало дискримінаційні стереотипи та принижувало гідність осіб з-поміж ромської національної меншини.

Після цього омбудсман звернувся із відповідними запитами до Міністерства культури України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також до Державного агентства України з питань кіно.

За результатами реагування компанія-виробник здійснила перемонтаж промоматеріалів і вилучила з трейлера формулювання дискримінаційного характеру.

Українське кіно має будуватися на повазі, а не на дискримінаційних стереотипах,

– зазначив чоловік.

Що відомо про фільм "Ну мам!"?

Прем'єра фільму "Ну мам!" відбудеться 22 січня 2026 року.

Це сімейна комедія, яка, без сумніву, сподобається багатьом глядачам.

Стрічка порушує теми любові, дорослішання, прийняття та турботи.

