Утім у трейлері стрічки помітили дискримінаційні стереотипи. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі. У матеріалі дізнаєтеся, чи вдалося виправити ці моменти.
Які дискримінаційні стереотипи помітили у фільмі "Ну мам!"?
За словами Дмитра Лубінця, у грудні 2025 року до нього звернулася Міжнародна благодійна організація "Ромський жіночий фонд "Чіріклі"". Причиною звернення стало використання у трейлері кінофільму "Ну мам!" формулювання, яке відтворювало дискримінаційні стереотипи та принижувало гідність осіб з-поміж ромської національної меншини.
Після цього омбудсман звернувся із відповідними запитами до Міністерства культури України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а також до Державного агентства України з питань кіно.
За результатами реагування компанія-виробник здійснила перемонтаж промоматеріалів і вилучила з трейлера формулювання дискримінаційного характеру.
Українське кіно має будуватися на повазі, а не на дискримінаційних стереотипах,
– зазначив чоловік.
Що відомо про фільм "Ну мам!"?
- Прем'єра фільму "Ну мам!" відбудеться 22 січня 2026 року.
- Це сімейна комедія, яка, без сумніву, сподобається багатьом глядачам.
- Стрічка порушує теми любові, дорослішання, прийняття та турботи.
- Фільм присвячений матерям і стосункам між дітьми та матерями.
- У стрічці зіграли такі українські актори: Ада Роговцева, Олеся Жураківська, Катерина Кузнєцова, Наталія Сумська, Олена Кравець, Ганна Кузіна, Олександр Ярема, Остап Ступка, Роман Луцький та інші.