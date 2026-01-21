Ленту зрителям представили продюсер Евгений Таллер и актеры, которые поделились эмоциями от работы над фильмом и рассказали о его личном значении. Журналисты 24 Канала побывали на допремьерном показе и готовы делиться впечатлениями.

Название, которое говорит само за себя, и фильм как личное признание

Идея ленты "Ну мам" родилась из фразы, знакомой практически каждому. Именно она стала отправной точкой для создания сценария и всего фильма.

В этих двух словах – десятки интонаций и целый спектр эмоций, которые легко узнать из собственного опыта,

– говорит продюсер Евгений Таллер.

По его словам, фильм имеет и глубоко личное измерение. Воспоминания о маме, которой не стало несколько лет назад, стали важной частью этой истории. Для него "Ну мам" – это не только кино, а возможность сказать "спасибо", вернуться в детство и поделиться этим ощущением со зрителем. Именно поэтому лента не пытается поучать или драматизировать, а предлагает полтора часа искренней эмоциональной паузы – побега от тревожной реальности к теплым и знакомым ощущениям.

Евгений Таллер на допремьерном показе во Львове / Фото Анны Сикорской, 24 Канал

Съемочный процесс длился 18 дней, однако, как признается продюсер, короткие сцены стали самыми сложными в производстве. Отдельные эпизоды требовали многочасовой работы, в частности сцены с Еленой Кравец и Анной Кузиной, которые стали одними из самых техничных в фильме.

"Готовьте салфетки": актеры – об эмоциях, юмор и тепло

Перед допремьерным показом своими впечатлениями поделились и актеры фильма. Олеся Жураковская призналась, что лента произвела на нее сильный эмоциональный эффект уже после первого просмотра. По ее словам, в фильме чувствуется большая концентрация любви, юмора и теплоты – тех эмоций, которых сегодня особенно не хватает.

Актриса Екатерина Кузнецова также отметила, что история создавалась с большой любовью к зрителю и точно не оставит равнодушными тех, кто придет в кинотеатр. Она в шутку посоветовала готовить салфетки, ведь лента касается очень личных и узнаваемых моментов.

Екатерина Кузнецова на допремьерном показе во Львове / Фото Анны Сикорской, 24 Канал

Отдельно Евгений Таллер обратил внимание на то, что украинское кино должно быть не о "поддержке", а об осознанном выборе зрителя. По его мнению, фильмы должны убеждать качеством и вызывать желание прийти в кинотеатр не из обязанности, а из интереса. Именно таким и задумывался "Ну мам" – теплым, честным и одновременно доступным для широкой аудитории.

"Ну, мам" – это полнометражный семейный комедийно-драматический фильм, состоящий из нескольких переплетенных историй о различных этапах отношений между матерями и детьми – от детства до взрослой жизни. Режиссером ленты стал Олег Борщевский, продюсером – Евгений Таллер. Премьера фильма в Украине запланирована на 22 января 2026 года.

Каким был допремьерный показ "Ну мам" во Львове / Фото Анны Сикорской, 24 Канал

