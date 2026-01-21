Стрічку глядачам представили продюсер Євген Таллер та актори, які поділилися емоціями від роботи над фільмом і розповіли про його особисте значення. Журналісти 24 Каналу побували на допрем'єрному показі й готові ділитися враженнями.

Назва, яка говорить сама за себе, і фільм як особисте зізнання

Ідея стрічки "Ну мам" народилася з фрази, знайомої практично кожному. Саме вона стала відправною точкою для створення сценарію й усього фільму.

У цих двох словах – десятки інтонацій і цілий спектр емоцій, які легко впізнати з власного досвіду,

– каже продюсер Євген Таллер.

За його словами, фільм має і глибоко особистий вимір. Спогади про маму, якої не стало кілька років тому, стали важливою частиною цієї історії. Для нього "Ну мам" – це не лише кіно, а можливість сказати "дякую", повернутися до дитинства й поділитися цим відчуттям із глядачем. Саме тому стрічка не намагається повчати чи драматизувати, а пропонує півтори години щирої емоційної паузи – втечі від тривожної реальності до теплих і знайомих відчуттів.

Євген Таллер на допрем'єрному показі у Львові / Фото Анни Сікорської, 24 Канал

Знімальний процес тривав 18 днів, однак, як зізнається продюсер, найкоротші сцени стали найскладнішими у виробництві. Окремі епізоди вимагали багатогодинної роботи, зокрема сцени з Оленою Кравець та Ганною Кузіною, які стали одними з найтехнічніших у фільмі.

"Готуйте серветки": актори – про емоції, гумор і тепло

Перед допрем'єрним показом своїми враженнями поділилися й актори фільму. Олеся Жураківська зізналася, що стрічка справила на неї сильний емоційний ефект уже після першого перегляду. За її словами, у фільмі відчувається велика концентрація любові, гумору й теплоти – тих емоцій, яких сьогодні особливо бракує.

Акторка Катерина Кузнєцова також наголосила, що історія створювалася з великою любов'ю до глядача й точно не залишить байдужими тих, хто прийде до кінотеатру. Вона жартома порадила готувати серветки, адже стрічка торкається дуже особистих і впізнаваних моментів.

Катерина Кузнєцова на допрем'єрному показі у Львові / Фото Анни Сікорської, 24 Канал

Окремо Євген Таллер звернув увагу на те, що українське кіно має бути не про "підтримку", а про усвідомлений вибір глядача. На його думку, фільми повинні переконувати якістю й викликати бажання прийти в кінотеатр не з обов’язку, а з інтересу. Саме таким і задумувався "Ну мам" – теплим, чесним і водночас доступним для широкої аудиторії.

"Ну, мам" – це повнометражний сімейний комедійно-драматичний фільм, що складається з кількох переплетених історій про різні етапи стосунків між матерями й дітьми – від дитинства до дорослого життя. Режисером стрічки став Олег Борщевський, продюсером – Євген Таллер. Прем'єра фільму в Україні запланована на 22 січня 2026 року.

Яким був допрем'єрний показ "Ну мам" у Львові / Фото Анни Сікорської, 24 Канал

