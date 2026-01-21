Відверта сцена, що викликала резонанс ще на етапі тизеру, романтичні трикутники на Чорному морі, нові зірки та кумедно-сексуальна сцена під хіт Анни Трінчер "Півонії". Режисер і засновник KOMAROVSKYI FILMS Олексій Комаровський розповів 24 Каналу, чому не боїться провокацій, як команда реагує на "межу відвертості", як Тарас Цимбалюк та Анастасія Цимбалару погодилися на сміливу сцену та чому цей фільм – не про розриви, а про людські стосунки.

Теж цікаво Де зараз Катерина Кузнєцова, яка була в стосунках з росіянином

Тизер до другої частини викликав бурхливу реакцію саме через відверту сцену. Чи був у вас страх "перейти межу", чи ви свідомо йшли на провокацію?

По-перше, я не вважаю цю сцену настільки відвертою, щоб говорити про "перехід межі". По-друге, одним із головних маркерів того, що я роблю, є моя команда. Основний кістяк творчої групи – близько 12 людей. Коли ми читаємо сценарії й обговорюємо конкретні сцени, у команді є люди різного віку та гендеру: дівчата, дорослі жінки, хлопці. Я завжди уважно дивлюся на їхні реакції та збираю коментарі. Також для мене дуже важлива думка моїх партнерів, продюсерів фільму Андрія Ногіна та Олексія Лимаренка, які також відзначили, що ця сцена буде однією з найбільш чіпляючих та неочікуваних у фільмі.

Під час зйомок цієї сцени вся команда зібралася на плейбек – і реакція була неймовірною. Усім настільки сподобалося поєднання сексуальності та комедії, що більшість назвала її однією з найкращих у фільмі. Навіть люди з дуже високим порогом культурного сприйняття – посміхалися, і сцена їм справді зайшла.

"Коли ти розлучишся?": дивіться онлайн тизер фільму

Цікаво, глядач побачить зіркових холостячок та холостяка в очікуваних для них образах? Чи розкрийте хоч деталь – чим здивують?

По-перше, у нас з'явилися дві нові зірки. Анастасія Цимбалару – українська зірка, а також болгарський красень Іво Арков. По-друге, у фільмі стало більше любовних перипетій, романтичних трикутників, ще більше авантюрних, динамічних пригод та екшн-сцен.

Є і своєрідне романтичне протистояння, певна конкуренція між українськими зірками. Нова країна – Болгарія, пригоди на Чорному морі й абсолютно інший масштаб історії.

Чому саме "Півонії" стали саундтреком до цієї сцени?

Є таке поняття – натхнення. Воно зазвичай приходить до мене або під час довгих поїздок за кермом, коли їдеш понад годину й думаєш, або під час прогулянок чи тренувань у спортзалі – коли залишаєшся наодинці з думками. Саме так прийшло натхнення з піснею "Півонії".

Коли Аня випустила цей трек, я ще на презентації кліпу та пісні відчув, що це буде хіт. По-друге, коли я придумував комедійно-сексуальну сцену Тараса і Насті Цимбалару, в якийсь момент у мене склалася картинка: ліжко, квіти… А які квіти? Півонії. Але чому ліжко, якщо півонії можуть бути на підлозі – як в кліпі Анни Трінчер? Так і з'явилася ця сцена з півоніями на підлозі.



"Півонії" – саундтрек "Коли ти розлучишся?" / Фото пресслужби

Наскільки музика може змінити сприйняття такої сцени?

Як ми бачимо з відгуків глядачів – сцена дуже зайшла. Але, наскільки режисер дозволить це зробити, настільки музика і змінює сприйняття тої чи іншої сцени.

У фільмі залучені відомі українські актори – Анастасія Цимбалару та Тарас Цимбалюк. Наскільки легко вони погоджувалися на таку відвертість?

Коли я буквально в кількох реченнях, під трек "Півонії", описав Насті й Тарасу, як саме виглядатиме сцена, вони одразу сказали: "О, клас, давай спробуємо". Вони відчули, що це буде дуже мило й кумедно.

Вони максимально віддалися цій сцені – пропонували ідеї, імпровізували. Ми пів дня сміялися на майданчику, настільки все виходило органічно. Ми взяли досить відвертий трек Анни Трінчер, додали ще трохи сексуальності, а головне – гумору. І результат ви побачите вже у фільмі.

Для кого цей фільм – для тих, хто вже пережив розрив, чи для тих, хто ще в ньому?

Цей фільм – і для тих, хто пережив розрив, і для тих, хто зараз у ньому, і для тих, у кого він ще буде. І навіть для тих, у кого не було й не буде жодних розривів. Адже це кіно не про розриви – воно про людські стосунки.



Олексій Комаровський на зйомках "Коли ти розлучишся?" / Фото пресслужби

Про стосунки крізь призму теплої комедії, з краплею іронії та сатири щодо взаємин між чоловіками, жінками та подругами. Бо без гумору неможливо серйозно ставитися до цього непростого життя.

Чи є в цьому фільмі щось дуже особисте для вас як режисера?

Звичайно. Для мене особливе вже те, що я можу знімати добрі фільми в такий важкий час. А якщо говорити про емоційний катарсис – ви його побачите на таймкоді 1 година 20 хвилин у кінотеатрі. Тому що сміливі мають щастя.

Які ще українські фільми вийду в кіно у 2026 році?