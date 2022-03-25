О Голодоморе в Украине: фильм "Цена правды" Агнешки Голланд выложили в ютуб

Эта историческая драма уже успела покорить зрителей в 2019 году, когда проходил первый ее показ. Сегодня она актуальна как никогда, поэтому студия Film.UA Group выложила триллер в свободный доступ.

Как сообщает 24 канал, фильм "Цена правды" стал совместной работой Украины, Польши и Великобритании. В центре истории – исследование журналиста и советника британского премьер-министра Гарета Джонса.

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"Цена правды": что следует знать о фильме

По сюжету, в годы Голодомора мужчина приезжает в Москву, чтобы взять интервью у Сталина и узнать, действительно ли существует террор в государстве и массовое уничтожение людей, о котором известно только спецслужбам. Тогда журналисту помогла Ада Брукс, рассказала ему о "советской утопии". Однако Гарет Джонс все же проводит собственное исследование, чтобы описать величайшую трагедию 20 века – Голодомор.

Режиссером картины стала Агнешка Голланд. Сценаристкой является Андреа Халупа.

Главные роли сыграли:

Джеймс Нортон;

Ванесса Кирби;

Питер Сарсгаард;

Джозеф Моул и другие.

Особенность фильма: Агнешка Голланд – первый режиссер, который в художественном фильме показал историю о том, как Гарет Джонс опубликовал в западной прессе материал о Голодоморе в Украине.

Максим Суханов рассказал 24 канале о фильме "Цена правды"

По его словам, самым известным фильмом о Голодоморе является "Цена правды".

Эта тема актуальна сегодня, будет актуальна и через 5 и 10 лет. Это трудная тема, которую для общества еще предстоит отрефлексировать, признать случившееся, это долгосрочная задача,

– сказал он.

"Цена правды": смотрите фильм в ютубе

Международное признание

Фильм получил "Золотого лева" на фестивале польских художественных фильмов в Гдыне. Лента также была номинирована в категории "Золотой медведь" на Берлинском кинофестивале.

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