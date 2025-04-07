О Йон Су уже прокомментировал решение суда. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Daily Star.

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Актера сериала "Игра в кальмара" осудили из-за сексуальных домогательств: что известно

Актера лишили свободы на один год. Известно, что заявление на актера подала экс-коллега, которую он, по ее словам, "обнял без разрешения", "касался тела и без разрешения поцеловал в щеку". Это произошло еще в 2017 году, однако женщина заговорила об этом только в ноябре 2022 года.



О Йон Су в сериале "Игра в кальмара" / Кадр из сериала

Кстати, 80-летний О Йон Су прокомментировал обвинения и решение суда.

Это унизительно предстать перед судом в таком возрасте. Если я сказал или сделал что-то неподходящее, я соглашусь с приговором. Но я не считаю, что мои действия были нападением. Если во время короткого взаимодействия мои неосторожные слова или действия причинили боль, мне жаль. В один миг все, что я строил за 80 лет, развалилось. Я чувствую себя опустошенным,

– отметил актер.

Звезда "Игры в кальмара" сказал, что его действия и поведение были проявлением "родительских чувств".

Кстати, в январе стало известно, когда выйдет финальный сезон сериала "Игра в кальмара" на Netflix: дата премьеры