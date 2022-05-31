О Kalush Orchestra снимут документальный фильм: подробности проекта

Телеканал UA: КУЛЬТУРА приступил к производству документального фильма о победителях Евровидения-2022 Kalush Orchestra. Автором идеи и продюсером фильма является Юлия Дичук.

Как отметило Суспильне, фильм о Kalush Orchestra тождественен одной из целей музыкантов, озвученных на песенном конкурсе Евровидения, – показать важность сохранения национальной культуры. Только теперь этот месседж направлен исключительно на украинцев, углубленная информация об украинской группе должна стать для зрителя одним из инструментов нахождения собственной идентичности.

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О Kalush Orchestra снимут документальный фильм

Цель проекта

Кроме идентичности музыки, съемочная команда раскроет еще и идентичность самих музыкантов: покажет где, в каких семьях и в каком окружении росли и развивались будущие триумфаторы Евровидения-2022.

Продюсер Юлия Дичук отметила, что она хотела узнать о каждом из этих чрезвычайных ребят: "Посмотреть, в каких условиях они росли, спросить, о чем мечтали в детстве". Также она дополнила, что зрителей ожидает глубокое погружение в украинскую этнику и фольклор, в частности, покажут такие музыкальные инструменты, о которых зритель вряд ли знал раньше.

Кто нам сейчас диктует музыкальные тренды? Американские звезды. А нам хочется, чтобы Украина вышла на такой уровень, чтобы украинскую культуру и музыку слушали и говорили "круто", чтобы даже петь на украинском тоже было круто. Видите, как поют припев "Стефании", это доказывает, что не обязательно писать по-английски,

— отметил во время съемок один из участников группы Тимофей Музычук.



Тимофей Музычук / Фото Суспильне Культура

О съемках

Важно отметить, что команде пришлось работать в сверхбыстром темпе. Хронологически съемки происходили между возвращением из Турина и отъездом в тур по Европе. Географически – в трех областях: Волынской, Ивано-Франковской и Львовской.

Мы хотели успеть снять живые эмоции сразу после возвращения ребят с победой на Евровидении.

– рассказала видеографиня фильма Елена Зашко.

"Я очень благодарна семьям за то, что пустили в свою жизнь. Это ведь очень личные и интимные моменты. Мы познакомились с их родителями и родными, вместе обедали и ужинали", – поделилась Зашко.

Кроме этого, Суспильне отметило: "Фильм о Kalush Orchestra на Сиспильном будет одновременно и фильмом-портретом, и фильмом-проблемным очерком, он ответит на вопрос: "Как это участвовать в мирном конкурсе и побеждать, когда в твоей стране продолжается война".



О Kalush Orchestra снимут документальный фильм / Фото Суспильне Культура

Творческая команда фильма о Kalush Orchestra

Режиссером фильма стал Владислав Васильченко, известный фильмами о жизни военных на Донбассе. Одна из его недавних работ – лента Вертеп – трогательная и почти праздничная история о том, как не потерять оптимизм и продолжать свое делать, наперекор всем неурядицам времени.

Видеографикой займется Елена Зашко. Она раньше работала над картиной "Майдан. Шесть букв нашей свободы", занявшей второе место в категории "Документальный фильм" на конкурсе телефестиваля "Сердце Европы" в Варшаве.

Дата выхода

Премьера документальной ленты запланирована на начало лета 2022 года.

Напомним, группа Kalush Orchestra, победившая на Евровидении-2022, для нужд Вооруженных Сил Украины продала свой кубок. Сумма, которую удалось выручить за продажу награды, составляет 900 тысяч долларов! Больше об этом читайте по ссылке.

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